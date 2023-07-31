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Сегодня, 16:23

В августе в Москве состоится офлайн-финал первой профессиональной Российской Киберспортивной Лиги по СS:GO

Виталий Косик
Корреспондент
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В августе пройдет офлайн-финал первой профессиональной Российской Киберспортивной Лиги по СS:GO, турнир пройдет в Москве с 12 по 13 августа.

В решающий этап турнира прошли четыре команды: «Forze», «HOTU», «Websterz» и «YNT».

Все они поборются за кубок чемпиона и призовой фонд 6 миллионов рублей. Офлайн-финалы пройдут на YOTA ARENA.

РКЛ — первая профессиональная спортивная лига России по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, которая стартовала в январе 2023 года.

Турнир проходил при использовании двух карт (Best-of-2) вместо традиционных трех (Best-of-3), что расширило систему оценки каждого матча и позволило не самым сильным командам вырваться в лидеры.

Киберспорт
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