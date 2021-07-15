Алекси allu Ялли вернулся в киберспорт

Финский снайпер CS:GO Алекси allu Ялли объявил о возвращении в киберспорт. 29-летний финн ведет поиски новой команды.

«Было здорово отдохнуть от соревновательной сцены, но теперь пришло время вернуться к работе. Если кому-то нужен опытный и мотивированный игрок, пишите!» — написал Ялли в Twitter.

Taking a time out earlier this year has been very good but now its time to get back to work ? If there is a need for experienced & motivated player hit me up! — Aleksi Jalli (@alluCSGO) July 14, 2021

Ялли в мае 2021 года принял решение о паузе в профессиональной карьере и покинул ENCE, за которую выступал с марта 2018-го. Его заменил Олек hades Мишкевич.