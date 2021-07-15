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Алекси allu Ялли вернулся в киберспорт

04:02

Финский снайпер CS:GO Алекси allu Ялли объявил о возвращении в киберспорт. 29-летний финн ведет поиски новой команды.

«Было здорово отдохнуть от соревновательной сцены, но теперь пришло время вернуться к работе. Если кому-то нужен опытный и мотивированный игрок, пишите!» — написал Ялли в Twitter.

Ялли в мае 2021 года принял решение о паузе в профессиональной карьере и покинул ENCE, за которую выступал с марта 2018-го. Его заменил Олек hades Мишкевич.

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Евгений Козинов все материалы автора

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