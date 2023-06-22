KENSI высказался о перспективах обновленных составов NaVi и Team Liquid

Профессиональный игрок Aurora Gaming Александр KENSI Гуркин прокомментировал возможные изменения в составах Natus Vincere и Team Liquid по CS:GO.

«На бумаге состав выглядит не очень. Если даже брать по позициям, то нет опорников B-плента. Все игроки играли на хелпующих ролях и бегали по карте, не учитывая последний месяц Aleksib в Ninjas in Pyjamas. Думаю, что такой состав будет максимум держаться в топ-10 HLTV. Лично для меня непонятен выбор Rainwaker. Выбор Patsi вместо ELiGE хороший. Роберт может раскрыться и играть на хорошем уровне. OSee последний год играл очень не стабильно и его оставили в составе, а не попытались найти более перспективного снайпера. Я думаю, что Team Liquid будет на таком же уровне, что и NaVi — максимум топ-10. Команда не будет выигрывать турниры», — приводит слова Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

По информации инсайдера Гийома neL Канело и портала 1pv, в NaVi придут Иван iM Михай из GamerLegion и Алекси Aleksib Виролайнен, которые, возможно, заменят Илью Perfecto Залуцкого и Дениса electroNic Шарипова.