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4 февраля, 18:19

В «Спартаке» объяснили участие игроков в матче по CS2 во время зимних сборов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал участие футболистов в матче по CS2 в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.

— У команды сегодня нет тренировок, график свободный, поэтому ребята согласились поучаствовать в мероприятии, которое проводит организатор турнира, — сказал Зеленов.

В CS2 участвует команда Александра Соболева, в которую вошли Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Против них играет команда Buster'a (Lixxx, GUACAMOLEMOLLY, Ravshan и Steel).

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
7
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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