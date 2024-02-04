В «Спартаке» объяснили участие игроков в матче по CS2 во время зимних сборов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал участие футболистов в матче по CS2 в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.

— У команды сегодня нет тренировок, график свободный, поэтому ребята согласились поучаствовать в мероприятии, которое проводит организатор турнира, — сказал Зеленов.

В CS2 участвует команда Александра Соболева, в которую вошли Александр Селихов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Против них играет команда Buster'a (Lixxx, GUACAMOLEMOLLY, Ravshan и Steel).