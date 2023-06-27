Seized прокомментировал возможные решафлы в Cloud9: «На бумаге это сильный состав»

Игрок Nine Pandas Денис seized Костин рассказал, что он думает насчет перехода Perfecto и electroNic в Cloud9.

«На бумаге это сильный состав: 4 игрока очень круто играют. Но пока непонятно, как ребята придут, и возможно у них какая-то своя философия игры, которая складывалась на протяжении длительного времени, а у ребят из Cloud9 своя, абсолютно другая. В целом игроки очень крутые на своих ролях, если они найдут синергию и капитан со снайпером будут видеть игру одинаково, они сразу покажут результат и будут бороться за кубки. Но я считаю, что это очень крутой трансфер, и в принципе самое крутое усиление состава за все время игры», — приводит слова Костина cybersport.metaratings.

Следующим крупным турниром для Cloud9 станет IEM Cologne 2023. Он начнётся 27 июля, а его призовой фонд составляет один миллион долларов.