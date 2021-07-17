Virtus.Pro проиграла Astralis в 1/4 финала IEM Cologne 2021
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Virtus.Pro потерпела поражение в четвертьфинале IEM Cologne 2021. Команда из СНГ-региона проиграла датской Astralis — 1:2.
Таким образом, Virtus.Pro заняла 5-6 место и заработала 40 тысяч долларов, 825 очков ESL Pro Tour и 400 очков BLAST Premier.
В полуфинале Astralis сыграет с французской G2 Esports. Матч состоится 17 июля, начало — 17.00 по московскому времени.
Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
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