Virtus.Pro проиграла Astralis в 1/4 финала IEM Cologne 2021

Virtus.Pro потерпела поражение в четвертьфинале IEM Cologne 2021. Команда из СНГ-региона проиграла датской Astralis — 1:2.

Таким образом, Virtus.Pro заняла 5-6 место и заработала 40 тысяч долларов, 825 очков ESL Pro Tour и 400 очков BLAST Premier.

В полуфинале Astralis сыграет с французской G2 Esports. Матч состоится 17 июля, начало — 17.00 по московскому времени.

Our journey in IEM Cologne ends here!



That was a long and tough game with @Astralisgg gg wp ?



Thanks to all who support us today ?#CSGO #IEM #GOGOVP pic.twitter.com/OKBLQk2Rjp — Virtus.pro (@virtuspro) July 16, 2021

Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.