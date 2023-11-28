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Сегодня, 13:14

Zoner прокомментировал присоединение gla1ve к ENCE

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по CS и стример Александр zoner Богатырев высказался о присоединении Лукаса gla1ve Россандэра к ENCE.

«Gla1ve хорошо впишется в состав, я думаю, это будет даже усиление в лице ушедшего Snappi, с финансовой точки зрения и игровой. Во-первых, gla1ve моложе бывшего капитана на 5 лет, во-вторых, все-таки он до сих пор является одним из лучших капитанов в мире. Единственное, непонятно, в какой индивидуальной форме он прибывает, все-таки 5 месяцев инактива для игрока это срок, но для состоявшегося игрока это небольшой перерыв, думаю, он не сильно скажется на этом. Насколько я знаю, ENCE — интернациональный состав, и игроки будут общаться на английском, не припоминаю, чтобы у gla1ve был опыт капитана в интернациональном составе», — приводит слова Богатырева Cybersport.Metaratings.ru.

26-го ноября организация ENCE объявила об уходе капитана Марко Snappi Пфайффер и тренера Ээту sAw Саха.

27-го октября Лукас gla1ve Россандэр и Якуб kuben Гурчиньски (в качестве тренера) вошли в ростер команды ENCE по CS2.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/zoner-prokommentiroval-prisoedinenie-gla1ve-k-ence-309905/
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