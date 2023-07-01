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Сегодня, 12:16

Magician уверен, что в NaVi будут еще замены

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший CEO HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился мнением по новому составу Natus Vincere по CS:GO.

«Я думаю, что могут быть еще замены, даже уверен, что будут. Потому что сейчас все команды пересобирают составы, соответственно, все хотят одних и тех же игроков. Поэтому через 5-6 месяцев какая-то точечная замена будет. Это нормально — NaVi полностью сменила вектор. Если выйдет сделать, чтобы этот состав сразу заиграл, то отлично. Опыт всех времен показал, что капитаны раскрываются с разными составами по разному. Для меня тут яркий пример ANGE1, который перешел в Valorant и рвет мир сейчас, хотя во времена HR мало что удавалось выиграть. Решение по AleksiB хорошее, из всех капитанов, он лучший на рынке на данный момент. Стоило ли проводить изменения? Да. Если смотреть на ситуацию, то Natus Vincere пересмотрела все варианты с украинскими игроками, академия еще не тянет. Поэтому самое логичное и правильное решение, которое могло быть — собрать международный состав. Я тут всеми руками за NaVi. Больше всего выбесило, что люди, которые кричат, что состав «слабый», ни разу их не собирали и не понимают, что это за работа со стороны менеджмента. Это либо менеджеры или игроки, которых просто приглашали работать на готовое. Собирать состав — это принимать сложные решения в условиях нынешней ситуации», — приводит слова Слабухина Cybersport.Metaratings.ru.

30 июня NaVi представила обновленный состав по CS:GO. Помимо jL, в команду вошли Иван iM Михай и Алекси Aleksib Виролайнен, которые до этого выступали за GamerLegion и Ninjas in Pyjamas. Из коллектива ушли Денис eletrcoNic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и Андрей bpl Кухарский.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/magician-uveren-cto-v-navi-budut-eshhyo-zameny/
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