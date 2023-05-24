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Сегодня, 19:00

«Мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Анна Сидорова — о критериях МОК

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Керлингистка Анна Сидорова.
Анна Сидорова.
Фото Global Look Press
Большое интервью самой эффектной и эффективной керлингистки России.

Есть такие явления, которые ассоциируются в широких массах с одним человеком. Если айфон — то Стив Джобс, если советский рок — Виктор Цой, современный космос — Илон Маск, шахматы — Магнус Карлсен. Если керлинг — то Анна Сидорова. Для русского обывателя ее образ крупным планом на фоне олимпийских колец в углу экрана открыл этот вид спорта, в который стали играть на корпоративах и днях рождения.

И хотя Сидорова с олимпийскими кольцами не соприкасалась уже девять лет, с Сочи-2014, в свои 32 она выиграла прошедший чемпионат России. И ей есть что сказать: про подковерные игры в спорте, про необходимость международных соревнований даже при критериях МОК, про подвыпивших американских соперников в отборе Олимпиады и даже про насилие в фигурном катании, которым она занималась до 13 лет.

Отвечу МОК, что у меня нейтральная позиция

— Давайте с ходу начнем с критериев МОК для наших спортсменов. Вы верите в свое участие в Олимпиаде через три года?

— Наверное, не мое, а сборной России с другими именами.

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— Но вы выиграли чемпионат страны.

— Меня и сейчас позвали в сборную. Я не пошла.

— Окей, наступает 2025 год. Допустим, вы все еще выигрываете на уровне страны. Вам говорят: «Поедешь со своей командой на Олимпиаду?» Вы что, откажетесь?

— Для этого нужно еще два года прожить, а тут солнечные затмения, магнитные бури, апокалипсис. Но допустим — какие там критерии?

— Не относиться к силовым структурам и не поддерживать публично СВО. По сути, все.

— Я не в ЦСКА, не в «Динамо», военнослужащей не была никогда. Папа был военным — это повод?

— Ну сын за отца не отвечает. То есть поедете и предательством это не считаете?

— На мой взгляд, я не предатель, а, наоборот, патриот. Представляю интересы страны. Все и так знают, откуда Сидорова. Атрибутика в виде цвета флага на спине — это лишь символ. В честь меня гимн звучал много раз. Сама лично мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Потому что для нас это жизнь в абсолютных лишениях. Ты гробишь здоровье, в постоянных травмах, не видишь близких, родных, ты лишен отношений. Не во всех видах спорта, ты можешь выиграть Олимпиаду в 15 и жить дальше как хочешь. Мы тратим десятилетия. И отказаться от возможности... Мы же соревнуемся не только потому, что — страна, флаг! А потому что внутри есть запал стать лучше всех. Даже без «России» на спине все будут знать, что вот русская спортсменка — она выиграла. А гимн сыграют, когда домой вернусь. Допускаю, если кто-то другого мнения. В этом и наша прелесть — быть разными.

— Но это не 2018 или 2022 год, в этот раз будет некая комиссия. Возможно, вам придется явиться на Zoom-встречу, где вас могут спросить о позиции.

— Хорошо, появляюсь в Zoom. Они говорят: «Вы не должны поддерживать, высказываться за или против». Отвечаю: у меня нейтральная позиция, потому что я — спортсмен вне политики, не разбираюсь во всех этих моментах. Это не касается конкретно нынешней ситуации, а вообще. Не могу разбираться во всем. Даже если бы туда полезла, что я могла бы делать? Читать СМИ. Какие? В одних пишут одно, в других — противоположное.

Анна Сидорова и Маргарита Фомина.
Фото Global Look Press

Я продолжала вопреки обстоятельствам

— Реакция моих знакомых на новость об интервью с вами — «а она еще выступает?». Каково же было удивление людей, когда они узнали, что вы в апреле выиграли чемпионат России.

— На самом деле, в процессе профессиональной карьеры я была до прошлого сезона. Сейчас не на ставке, не езжу на сборы. Не раз думала уйти, но продолжала вопреки обстоятельствам.

— Что за обстоятельства?

— Вам правда интересно? Это долгая история.

— Но интересная же?

— Ну, о керлинге вы точно узнаете много нового.

Во-первых, с 2018 года моя команда постепенно рушилась. У нас убирали игроков золотого состава — то решением тренерского состава, то обстоятельства складывались таким образом, что вводили представителей другой команды, в том числе Виты Моисеевой. Игроки внутри состава менялись в среднем каждые полгода, поэтому полноценного коннекта не было. Например, подход к играм: у Моисеевой в команде всегда улыбались и подбадривали друг друга, в нашей — «вечно на серьезных щах», как нам говорили. Плюс, конечно, когда идет несколько лет противостояние игроков, а потом происходит слияние, нужно время притереться друг к другу и в игровом смысле, и в бытовом. Головой понимаешь, что вы больше не соперники, но все равно первое время была некая дистанция между нами.

— А всегда вообще с капитанами советуются при таких решениях?

— Нет. Зависит от тренера. И пока нам приходилось менять игроков и приноравливаться, у команды Алины Ковалевой появились условия в Питере, хороший спонсор, она смогла набрать свою команду и выступать сама — до этого четыре года играла в моей команде. За счет привлекаемых средств появилась возможность сидеть месяцами в Канаде, играть каждую неделю, у них здорово подтянулся уровень. Сформировался стабильный состав, который объединила идея, что надо сейчас добиваться результата, пока в моей команде турбулентность. У нас, наоборот, постоянные пертурбации, через которые надо было выигрывать отборы. Иногда мы были близки к победе, но стать командой номер один не удавалось. Так продолжалось до пандемии. И в какой-то момент обо мне действительно перестали говорить.

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— В вас не зависть, ревность говорит?

— Не совсем верное слово. Я абсолютно объективно оценивала ситуацию, но ничего не могла сделать. У меня столько медалей чемпионатов мира и Европы, что было не сильно интересно бороться за них. Единственная медаль, которой нет, — олимпийская. Даже сама поездка на Олимпиаду уже не была бы достижением «вау» — за спиной три таких. Поэтому я работала вдолгую.

Девчонки Алины тем временем выигрывали у нас отборы, выходили на международные соревнования, нормально играли в группе, но в плей-офф начинались нервы, происходило непонятно что, и они раз за разом оставались с «деревянными» медалями. К тому же в этот период команда Алины Ковалевой осталась еще и без личного тренера. Со стороны руководства федерации всея Руси, как мы говорим, начались вопросы — почему первая сборная хорошо играет в круговом турнире, но решающие матчи проваливает? Тренеры посчитали, что не хватает сильных, опытных игроков, которые частично были в моей команде.

Снова решили разбавлять составы, и понятно, что той команде это не нравилось — они вроде как номер один. Но в России не так много игроков высокого уровня, это объяснимо.

— Пока вроде бы все не критично.

— Ну в тот момент было непросто, даже на сборы выезжать. Мы и так три недели за месяц сидим на сборах, а тогда это была как тюрьма — все закрыто, ты не можешь выйти ни за территорию, ни из номера, первые четыре дня сидишь один, везде маски, еда под дверь, анализы нон-стоп. Но ладно, вся страна через это прошла.

Тренером женщин был назначен Беланов, который к тому времени тренировал мою команду, точнее часть моей, часть от команды Виты Моисеевой. Так как пришли к выводу, что команда Ковалевой не справляется, приняли решение объединять всех в одну сильную команду. Тренер предложил мне стать капитаном, но я ответила, что буду готова поддержать и Алину в этой роли, что мне все равно, на какой позиции играть, главное — приносить максимальную пользу команде и иметь шанс выиграть олимпийскую медаль. Думали, что я лукавлю.

— Не лукавили?

— Я во всех интервью говорила одинаково. Мои юношеские амбиции, оставшиеся от индивидуального вида спорта, давно в прошлом. Я уже большая девочка. Алине как раз принципиально было быть капитаном. Нас попытались силой поставить играть вместе. Им надо было это пережить, тут других игроков толкают, значит, кто-то из них мог не попасть в состав. Алина достойный игрок, руководство хотело ее направить и поддержать.

Наверное, поэтому меня и приглашали в команду, у меня больше в карьере было «моментов икс», когда решается все, больше опыта.

— В Пекине, возможно, этого и не хватило.

— В Пекине у них у всех не получилось, физически приехали, но будто их там не было. Но я по себе знаю — первый раз на Олимпиаде теряешь контроль над собой. Мы, керлеры, в принципе редко играем при полных трибунах. У них опыта выступления на таких соревнованиях особо не было, в формате «сейчас или никогда», и если падаешь в эту яму, вылезти не можешь. Разве что в перерыве между играми переключиться. Но в Пекине погулять было негде. То же самое, кстати, случилось и у команды Моисеевой в Пхенчхане.

Керлингистка Анна Сидорова.
Анна Сидорова.
Фото Global Look Press

Нас обыграл американец, будучи навеселе

— Как прошло ваше объединение с Ковалевой? Что-то не помню вас на Олимпиаде.

— Нам дали в общей сложности семь совместных тренировок. Буквально две до турнира со всеми сборными командами, молодежью, мужчинами, колясочниками. Я играла в новом для себя амплуа, вице-скипом, и в новой команде. Все по-другому, но сыграла достойно. У Алины тогда в решающие моменты не получалось, мы остались четвертыми. Тренер снова мне говорил: «Она не справляется». Я призывала не форсировать, потому что времени привыкнуть друг к другу еще не было. Да и перерыв во время пандемии — почти пять месяцев безо льда.

И через одну тренировку он нам объявляет, что теперь ты, Аня, играешь в составе номер два, и если докажешь свою нужность, может, мы тебя вернем. Да и девочки тебя не воспринимают. При этом накануне турнира он объявил: «Девчонки, не волнуйтесь, команде надо три года, чтобы сыграться» и так далее. С девочками тоже не раз говорила лично, жила в одном номере с Алиной, спрашивала, есть ли ко мне вопросы. Их не было. Все понимали, что нужно добиться результата и для этого найти общий язык, понадобится время.

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— Но можно без Сидоровой добиться результата.

— Можно. Вопрос — какого? За шесть лет у команды Алины есть одно серебро чемпионата мира в момент, когда ни одна из команд не могла тренироваться и все сидели дома, в отличие от российской, которая постоянно сидела на сборах. Статистика — вещь упрямая, и она показывает, что такой команды, как у нас в 2010-х, больше не было.

Начались подковерные игры. Я понимала, к чему идет. Тренер говорит одни вещи наедине, потом на людях — противоположные. В какой-то момент даже было желание начать записывать эти разговоры на диктофон. С того момента работу с этим человеком дальше не видела. Мне до последнего в личной беседе говорили, что я поеду на чемпионат мира с девочками. Накануне чемпионата общее собрание — меня не объявляют. Тут я уже решила сказать «спасибо» и не ехать на следующие сборы. Планировала уходить. И тут снова появляется шанс на Олимпиаду — через дабл-микст. С Алексеем Тимофеевым, которого также отцепили от основного мужского состава.

— У вас вообще есть регламент отбора?

— Он имеет свойство меняться. В тот раз решал выбор тренерского штаба.

Керлингистка Анна Сидорова.
Анна Сидорова.
Фото Global Look Press

— Понятно.

— Итак — нам предлагали сыграть в дисциплине, в которой я последний раз участвовала лет 15 назад. Хоть и чемпионка России в этом виде тоже. (Смеется.) Думала, что у меня к тому моменту срастется с работой вне керлинга. Долго решалась, понимала, что будет максимально сложно без сыгранности, да и запал после всего, что происходило, пропал. В последний момент согласилась. Мы должны были пройти дополнительный отбор среди российских пар, провели всего один трехнедельный совместный сбор с Лешей до отбора. В итоге досрочно выиграли групповой этап у команд, которые играли вместе годами.

Едем на международный отбор и в финале проигрываем один камень американцам. Самое обидное — что американский парень был навеселе, так как гульнул накануне. Ему было не принципиально, он уже отобрался с мужской командой на Олимпиаду. Несмотря на состояние, за всю игру не допустил ни единой ошибки! Это максимально обидно! А потом уже в раздевалке попросил прощения у Леши, сказал, что никогда так хорошо не играл в жизни. Он реально просто божил!

— Надо взять на вооружение.

— Некоторым правда помогает. (Смеется.) Кстати, в керлинге алкоголь не является допингом.

И вот я снова в шаге от Олимпиады, как в 2018-м, когда тоже должны были ехать мы и уже существовали гарантии Минспорта, но Беланов в последний момент умудрился добиться дополнительного отбора для своей команды на максимально неудобном льду для нас, причем после нашего чемпионата Европы и поездки в Японию. То есть мы были в яме.

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— Что значит «неудобный лед»?

— Для нас важен так называемый свал. Мы же подкручиваем камни. Чем прямее лед, тем меньше вариация комбинаций. Выравнивается уровень сильной и слабой команд. Молчу о том, что тогда на нас давили психологически, пытаясь убедить всех вокруг в том, что мы уже «сбитые летчики». И — о сюрприз! — отбор мы проиграли, команда Моисеевой поехала на Олимпиаду и заняла 9-е место из 10.

Я уже тогда хотела уйти, но стерпела. Играла дальше до 2021 года и очередного олимпийского отбора. В конце сезона-2021/22 уже не стала делать никаких официальных заявлений об окончании спортивной карьеры, но для себя решила пока приостановить ее.

— Почему приостановить?

— Керлинг — такой вид спорта, в который можно и в 40 лет играть, если форма позволяет. Но с учетом нынешних политических обстоятельств понимаю, что какая бы команда у меня ни собралась, мы физически не успеем набраться опыта больших соревнований, даже если вдруг нас вернут. Отобраться на Олимпиаду можно, но это будет просто поездка, а не борьба за медаль. Недостаточно, чтобы девочки играли между собой внутри России, у нас не самые сильные команды. Нам нужно играть против иностранцев, на разном льду. Тогда можно говорить о реальных шансах на медаль.

Керлингистка Анна Сидорова.
Анна Сидорова.
Фото Global Look Press

Не вижу смысла оставаться в сборной и получать «огромнейшую» зарплату

— Что, кстати, думают иностранцы об отстранении? Большунову писал норвежец, что скучает, есть те, кто нас поддерживает в фигурном катании. А у вас?

— Мне скорее пишут болельщики, не спортсмены. В Канаде даже был случай, когда я была запасной в команде Моисеевой и просто сидела на скамейке, на экране показали меня, и зал устроил овацию. Скажу, что по иронии судьбы на тот чемпионат мира нам и сыграть отбор не дали, а меня подтянули в команду, чтобы потом заменить уходящую Моисееву.

— Но возвращать не хотят? Мы не настолько важны для мира?

— Нас пока не возвращают, да. Россия, безусловно, сильный соперник. Вообще в керлинге всегда были хорошие отношения между командами — болтаем, смеемся, обсуждаем новости, на банкетах вместе сидим. Мне всегда казалось, что у нас теплые отношения со всеми. Наша федерация делает все возможное, к тому же все самые известные спортсмены России и я лично подписывали открытое письмо с просьбой рассмотреть вариант возвращения с учетом принципа «спорт вне политики». Не говорят «нет», но и «да» не говорят.

С учетом всех обстоятельств вокруг у меня не было мотивации, так что не вижу смысла оставаться в сборной, получать «огромнейшую» зарплату.

— Это сколько?

— 35 тысяч — минималка при попадании в сборную, 45 будет с учетом золота чемпионата России, но без международных стартов она больше не станет, повышающие коэффициенты рассчитаны только на Европу, мир, Олимпиаду.

— Мощно. И даже соцпакета условного нет?

— Соцпакет заключается в том, что ты ешь и живешь на сборах. В керлинге нет таких спонсоров, как в других видах спорта.

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— Так, а как вы тогда выиграли чемпионат России, если активно не играете?

— Несколько дней сборов накануне — и выиграли чемпионат России. Можно сказать, что сама почти год не тренировалась. Можно не быть в сборной, но выступать на региональных соревнованиях. Ну и плюс мне платят зарплату, за что спасибо Краснодарскому краю, это тоже аргумент.

Мы трижды обыграли команду Ковалевой, которая считается номером один. Думаю, отчасти потому, что сейчас я стала спокойна как никогда, это отметили все. Нет давления, играю на расслабоне. Не то чтобы зажралась и шампанское пью на Лазурном Берегу, нет — просто исчезла рутина. А у Алины, наоборот, ответственность — нельзя проиграть этой Сидоровой, которая еще и год не тренировалась. Прекрасно понимаю, что они чувствуют.

— Это вообще вопрос про подготовку — нужно ли сидеть неделями на сборах, если можно подойти к турниру с меньшим апломбом и выиграть?

— Нужно же отчитываться перед Минспортом. Сборы — это работа спортсмена. Мы не можем взять и поехать не в Кисловодск, а в Сочи, нужно быть на специализированной базе. Хотя ничего хорошего из такого жесткого графика не получается. И на Западе многие так и делают, особенно в Канаде. У каждого там своя жизнь, другая работа. В перерыве по вечерам и в выходные они ездят играть. Не как у нас, где не вылезают со льда. А с тем, что нет международных стартов, остается сидеть на сборах, а сборы — одна и та же база в Кисловодске.

Керлингистка Анна Сидорова.
Анна Сидорова.
Фото Соцсети

Во время сборов перелезла через забор ради свидания

— Хорошо. Допустим, вам хватает бензин заправить. А жить на что?

— Думала, что закончила — и сейчас, такая красотка, буду нарасхват. Но в реальном мире все не так, несмотря на то что я Анна Сидорова со всеми заслугами. Еще с активных лет в спорте все говорят — у тебя язык подвешен, внешность есть и так далее. Даже признавали самой красивой спортсменкой зимних Олимпиад. (Смеется.) Думала работать на телевидении после завершения карьеры. Причем я ведь готова говорить далеко не только о спорте. У меня три высших образования. К тому же огромный опыт комментирования в прямом эфире для федеральных каналов. Но во всех сферах есть свои правила, назовем это так.

Вообще самореализация спортсменов после завершения карьеры — огромная проблема. У многих даже есть желание идти работать в спорт, передавать знания. Не пускают. Только если начинать с нуля. Более того, зарплаты на начальном этапе еще меньше, чем в сборной, в том числе поэтому я не планировала становиться тренером. Да и вообще хочется попробовать что-то другое в жизни. Я буквально недавно получила третье образование — управление, а до этого — связи с общественностью и спортивное.

— Чем управлять пойдете?

— Рассчитываю, что когда-то у меня будет школа. Когда поняла, что с теликом пока не очень получается, задумалась о такой возможности. В сентябре ушла из жизни тренер Ольга Андрианова, и я предложила начать работать с ее учениками, которые остались в московской школе. Но зарплату тренеры получают по количеству учеников и их результату — поэтому никто тебе спортсменов просто так не отдаст. Мне важно было тем, кто уже знает азы и перестал развиваться в спорте, дать то, что не мог бы дать в силу отсутствия такого опыта, как у меня, любой другой человек. Знаете, есть тренер начальной подготовки, есть средний уровень, а есть тренеры высшего спортивного мастерства, которые доводят до максимальных международных результатов.

Мне кажется, у нас в стране мало тех, кто мог бы дать больше в плане тренерства, чем ребята из моего поколения керлинга. Мне неинтересно набирать 20 детей «с улицы» и с моим уровнем учить их элементарным правилам керлинга. Уверена, есть много тех, кто это может рассказать. Жаль тех ребят, кто уже не первый год в керлинге, но в какой-то момент вышел на плато. И, к сожалению, без сильных тренеров ситуация не изменится, большинству придется уходить. Мы в свое время тоже выросли благодаря иностранному тренеру, потому что он был сильнее наших, собственно, с его приходом и начался наш золотой век.

Так что сейчас работаю с любителями для души. Я тут даже на любительские соревнования собираюсь поехать.

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— Ну это же читерство!

— Поэтому не буду скипом. Понимаю, что для меня обыгрывать любителей как-то не комильфо. А так — после их работы, в 19.15 примерно, собираемся группой. Полтора часа теории в кафе и дальше два часа на льду.

— На улицах вас вообще узнают?

— С хвостом или в спортивной одежде — могут. Иначе очень сложно.

— Мужчины подкатывают, на свидания не зовут?

— Мне кажется, я хожу с таким лицом, что ко мне никто не решается подойти. Это самый действенный способ. (Смеется.) Но у меня было романтическое свидание во время карантина, сейчас эту историю уже можно рассказать. Я злостный нарушитель, на самом деле. Когда мы были на сборах в Кисловодске и нам никуда нельзя было выходить за территорию, у Димы [Соловьева] проходило шоу в Ессентуках, это в 50 километрах.

Пару раз он приезжал, и мы просто стояли смотрели друг на друга через забор. И старались делать это по ночам, чтобы никто не увидел. Но в какой-то из дней решили сделать романтик, я перелезла под покровом темноты через забор, и мы пошли с ним и его другом делать шашлык в горах, прятались под скалами, смотрели на звезды. Потом обратно через забор. (Улыбается.) Такого опыта у меня еще не было. Мне вообще всегда нравилось идти против правил, я бунтарка.

— Ну раз про Дмитрия зашла речь, то часто, когда читаешь про вас, встречаешь вопрос обывателя: когда дети? Простите за прямоту.

— А я уже в декрете, у меня два котенка. Так что я котомать. Всю спортивную карьеру путешествовала с подушкой-котом, с которой до сих пор сплю в 32 года. Раньше это было мило и напоминало дом, теперь я настолько старая, что без подушки у меня болит спина. (Смеется.) И необходимость, и милота.

— В глазах обывателя у вас образ стервы, наверное, — когда по телевизору смотришь.

— Аня на льду и в жизни — разные люди. Мне Дима не мог придумать, что подарить на день рождения, ибо его дама — нетипичная девушка. Не шмоточница, не фанатка чего-либо материального, экономлю по жизни. Вот кого я действительно люблю, так это животных, особенно котиков. И в какой-то момент он сказал, что вот-вот сорвется ехать в приют, потому что котик в Нижнем Новгороде подходит под описание моего идеала. Тогда я согласилась «посмотреть». Чтоб вы понимали — мы ездили в 14 разных мест. Я же ответственная мать, к выбору надо подходить серьезно. Но в итоге не мы котов выбрали, а они нас, причем сначала планировали одного, а в итоге взяли двух — мальчика и девочку. Теперь у нас бессонные ночи. Так что можно сказать, матерью я уже стала, мне казалось, в какой-то момент у меня молоко придет — так я с ними ношусь. (Смеется.)

Родители тоже после этого шутили, что вам детей пора заводить. Но вообще они у меня адекватные и не давят. Почему еще нет? Я всю жизнь посвятила спорту и не видела жизни вне его, чтобы мне не диктовали режим дня. И сейчас я хочу пожить для себя. За возраст не переживаю. В Европе и в 40 лет рожают, никто таким женщинам слова не говорит. У нас есть штампы про старородящую мать, но лично у меня его нет.

Камила Валиева и Анна Сидорова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Думаю, история с антидопинговым нарушением Валиевой — подстава

 — Вы же занимались фигурным катанием, почти шесть лет до 12. Тройные прыгали?

— Учила как раз, когда случилась травма. Любимые — сальхов, риттбергер и лутц.

— Предполагаю, что там подготовка отличается от керлинга. Когда прихожу на каток, постоянно слышу, как орут на детей. Тема детского насилия сейчас вообще актуальна.

— Это необязательно про фигурное катание. То, что тренер на тебя повышает голос, поднимает руку с чехлом или палкой, — во всех видах спорта может быть. Зависит от тренера. Можно вспомнить нашу гандбольную легенду Трефилова, он тоже орет на девушек, и тем не менее это работало. Кто не выдерживал — не был в сборной.

— Но есть разница — в фигурном катании девушки несовершеннолетние.

— Мне повезло — не били чехлами, но у нас были тренировки с другой группой, и там да, тренер могла чехлом по попе ударить. У меня другая история была. Я хорошо прыгала, но не хватало скольжения и хореографии, просто было неинтересно, зачем? И так выиграю. Я Саша Трусова своей группы. (Смеется.) Но после определенной ситуации ходила у хореографа в нелюбимицах.

В фигурном катании ты и так платишь за коньки, лед, занятия и плюсом за подкатки хореографа. А мы не то чтобы были супербогатой семьей, у нас только папа работал. Я и на подкатки в воскресенье не могла себе позволить ходить. В общем, мне принципиально не ставились руки, в зале игнорировали. Примерно так: «Маша, покажи движение, Петя, покажи, так, это Аня? Пропускаем». Или не здоровались. Насилие — оно же не только физическое, бывает и психологическое. Но я держалась без проблем, ушла только из-за травмы. По росту в группе была на голову выше остальных, за год вырастала на 11-13 сантиметров, и поскольку организм не успевал формироваться, а нагрузки серьезные, произошла травма. Больше не могла прыгать, ходили по врачам, делали уколы, даже к бабке ходили заговаривали, что только ни пробовали.

— Настолько отчаялись?

— А ничего не помогало.

— Бабка помогла?

— Нет, никто мне не помог. Предложили делать дорогую операцию на голеностопе. Из-за нагрузок отламывались кусочки хрящей вокруг таранной кости, до нее очень сложно добраться. Мне предлагали залезть в сустав с помощью специального устройства и откачать эти кусочки. Но стоимость — огромная, а главное — гарантий никаких. И мы вышли из больницы, я хорошо помню этот момент. Мама говорит: «Ну что?» Я плачу и отвечаю в слезах: «Давай тогда заканчивать». Конечно, через истерики, сложно проходило, мне нравилось кататься. Мама предложила попробовать танцы. Но я тогда насмотрелась Олимпиады, как мальчик роняет девочку и из-за этого они теряют медаль, и сказала — ни за что, не хочу зависеть от других. Судьба распорядилась таким образом, что мой успех теперь зависит сразу от четырех человек.

Камила Валиева. «Открыты любым предложениям. Кроме прыжков с парашютом!» Валиева и Трусова сыграли в керлинг

— Вам правда нравилось? Не заставляли?

— Нет, сама просилась лет с четырех, но там, где мы жили, было негде заниматься. Поэтому меня довольно поздно отдали. Лет в шесть мы переехали в Кунцево, мама отвела в школу «Крылья Советов», но там была группа «розовые щечки». Два-три раза в неделю зимой на открытом катке, остальное время в зале играли в «Море волнуется раз». И только на следующий год мы перешли в ЦСКА, причем, насколько понимаю, моей маме пришлось... договариваться, чтобы меня взяли, потому что кому нужна такая дылда? Катается куча малышей трех-четырех лет — и Аня на две головы всех выше. Но через полгода всех нагнала. Не зря договорилась, получается. (Смеется.)

— А вам кто вообще из фигуристок нравится, за кого-то болеете? Вы же с Валиевой и Трусовой в керлинг играли.

— Когда был предолимпийский чемпионат России, у нас с Димой было четыре фаворита: Камила, Саша, Аня и Лиза. В каждой из них есть что-то особенное. Лиза просто заслужила, у Камилы есть все — и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани — умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши — смелость. Никого не слушала, шла напролом, я горжусь, что с ней знакома.

— И закончилась Олимпиада делом об антидопинговом нарушении Камилы...

— Я вообще думаю, что, возможно, это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если делала. Потому что с Крушельницким я уверена на 100 процентов про подставу. В 2022-м всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность — заметьте, как все было подстроено по числам.

— Но само нарушение было на чемпионате России.

— Да так даже удобнее. Валиева должна была выиграть Европу и Олимпиаду. И если мы провернем все накануне, то Россию еще сильнее прижмем. Чтобы вы понимали — после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Сидорова
Дмитрий Соловьев
Камила Валиева
МОК
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