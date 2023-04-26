Северная сказка. Большой керлинг снова вернулся на Таймыр

В Дудинке продолжают писать историю самого северного в мире турнира по керлингу.

Лет десять назад трудно было себе представить, что на Таймыре, суровом даже по меркам российского Севера, можно проводить международные соревнования высокого уровня. Но в Федерации керлинга России думали по-другому. И, заручившись поддержкой компании «Норникель», придумали турнир, который стал традиционным — Nornickel Curling Cup.

Северное гостеприимство, неповторимый местный колорит, прекрасные условия для участников и солидный уровень организации сделали свое дело. Сейчас уже сложно поверить, что турниру в Дудинке всего семь лет. И в эти дни в его историю была вписана еще одна страница.

Ярко, громко, интересно

За эти годы Nornickel Curling Cup перестал быть просто соревнованиями — теперь это красочный спортивный фестиваль в Заполярье. Такие церемонии открытия и закрытия, как отмечают многие спортсмены, не на каждом чемпионате мира увидишь. Постановщиком шоу выступил Илья Авербух, а переполненные трибуны ледовой арены «Таймыр» увидели номера в исполнении призера чемпионатов Европы Ивана Букина и его партнерши по популярному телешоу Аллы Михеевой, фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, выступления гимнастов, уличных танцоров и артистов цирка на льду. А также концерт группы «БандЭрос».

Кроме того, была продолжена традиция эстафеты северного огня. Зажженный в печи одного из металлургических заводов «Норникеля», он проделал путь из Норильска до Дудинки. В эстафете принимали участие работники компании и известные спортсмены — Антон Шипулин, Александр Легков, Матвей Елисеев.

— Поддержка спорта на самых разных уровнях исторически была приоритетом для компании, можно сказать, она у нас в ДНК, — отметил вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков. — И этот турнир по керлингу лишь один пример, у нас есть и ряд других проектов. Мы очень рады, что жители Дудинки могут не только видеть международные соревнования, но и сами заниматься спортом.

Да, Шипулин с Легковым приехали не только ради эстафеты — они провели в Дудинке мастер-классы, желающих попасть на которые было гораздо больше, чем мест. Ради этого возле ледовой арены была сооружена настоящая лыжно-биатлонная трасса с кругом длиной около 300 метров и небольшим стрельбищем. Олимпийские чемпионы не разочаровали. Легков встал на лыжи и больше часа серьезно гонял своих подопечных, показывая им различные упражнения. А Шипулин обучал детей и взрослых нюансам стрельбы лежа и стоя.

— Считаю, что участие в таких мероприятиях — это моя обязанность, ведь нужно заботиться о популяризации своего вида спорта и здорового образа жизни в целом, — сказал Шипулин «СЭ». — В юном возрасте важно зарядить мотивацией, которой не всегда хватает. Я об этом знаю не понаслышке, сам через все проходил в таком возрасте. Этим важен наш праздник спорта для такого небольшого города, как Дудинка.

Алексей Тимофеев. Федерация керлинга России

Интрига за интригой

Но главную роль на Nornickel Curling Cup на протяжении четырех дней играл все-таки сам керлинг. В третий раз за семь лет истории турнира его решили провести в динамичной и популярной у зрителей дисциплине дабл-микст. И организаторы приготовили болельщикам настоящий сюрприз — после перерыва длиной в более чем пять лет на лед вместе вышли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они уже не раз приезжали в Дудинку, но в составах разных команд. И вот теперь состоялось такое долгожданное воссоединение.

— Мы понимали, почему нас пригласили здесь сыграть, что это важное событие для российского керлинга, — отметила Брызгалова после первого матча. — Ощущения прекрасные, всегда приятно здесь находиться и выступать. Организация на высшем уровне.

Международный статус турнира был сохранен и в нынешнем году. Несмотря на непростую международную обстановку, до Таймыра добрались спортсмены из четырех стран. Помимо России это Белоруссия и Казахстан, откуда приехала пара совсем юных восходящих звезд местного керлинга. По словам их тренера, ребята в будущем планируют поехать на юношеские Олимпийские игры. А также впервые в истории в Дудинке сыграли представители Сербии. И, между прочим, Радмила Панзанович и Горан Унгурович привезли приглашение посетить их страну с ответным визитом — в мае четыре российских дуэта отправятся на турнир в Белград.

Иностранные участники точно добавили соревнованиям колорита и в ряде матчей оказали достойное сопротивление, но фаворитами Nornickel Curling Cup оставались хозяева. О напряженности борьбы говорит тот факт, что ни одной из команд не удалось пройти групповой этап без поражений.

Ближе всего к этому были как раз Брызгалова и Крушельницкий, но в последнем туре они проиграли действующим чемпионам России в дабл-миксте — неувядающей Кире Езех и Олегу Красикову. Те начали предварительный этап с поражения от Елизаветы Трухиной и Николая Лысакова, но затем выиграли все оставшиеся встречи. В итоге у трех команд оказалось равное количество побед и по одному успеху в очных встречах. Пришлось определять полуфиналистов по дополнительным показателям. По результатам постановочных бросков лучшими оказались Брызгалова и Крушельницкий, второе место досталось Трухиной и Лысакову. А лишними стали Езех и Красиков, завершившие борьбу на турнире.

Александр Крушельницкий. Федерация керлинга России

— Конечно, обидно не попасть в полуфинал только по дополнительным показателям, — сказала Езех «СЭ». — Но мы все равно закончили турнир на хорошей ноте. Как говорил один мой тренер, хорошая команда завершает турнир победой. Так мы и сделали, поэтому собой довольны.

Почти идентичная ситуация сложилась и в другой группе, где в первый день турнира представляющие Красноярский край Анна Самойлик и Владимир Морозов в напряженном матче обыграли Галину Арсенькину и Александра Еремина. Во второй — Арсенькина и Еремин в не менее упорной борьбе взяли верх над многолетним партнером Галины по женской сборной Алиной Ковалевой и скипом мужской национальной команды Алексеем Тимофеевым. Наконец, во вторник Ковалева и Тимофеев победили Самойлик и Морозова. В итоге по постановкам третьими остались красноярцы, а Арсенькина и Еремин опередили Ковалеву с Тимофеевым.

По афише максимально интригующим был полуфинал, в котором Брызгалова и Крушельницкий встречались с Ковалевой и Тимофеевым. Анастасия и Алина играли вместе, а Александр и Алексей совсем недавно в одной команде стали чемпионами России среди мужчин. И эта игра, пожалуй, стала лучшей на турнире и одной из самых напряженных. Победителями в ней вышли Ковалева и Тимофеев. На этой волне успеха они начали и финал против Трухиной и Лысакова, поведя 5:2, а затем «украв» у соперников хаммер и доведя преимущество до «+5». К чести молодых оппонентов, они не дрогнули и бились до конца, но догнать Алину и Алексея не смогли.

— Самым сложным матчем был полуфинал, очень интересная игра получилась против Саши с Настей, — сказала Ковалева. — Ребята наши друзья, и выйди они в финал на первом же турнире после возвращения, мы бы за них только порадовались, хотя и самим, конечно, хотелось выиграть. А в решающем матче мы имели преимущество, и нужно было просто закончить дело в свою пользу.

А Брызгалова и Крушельницкий тоже попали на пьедестал. В матче за бронзу обыграли Арсенькину и Еремина. Награды победителям и призерам вручали на яркой церемонии закрытия, вновь собравшей полный зал. Теперь болельщики и спортсмены будут ждать следующей весны, чтобы еще раз встретиться друг с другом.