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Сегодня, 20:31

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте организации.

Совет WCF добавил, что может отстранить команду или ассоциацию, если по мнению организации, ее присутствие нанесет ущерб или поставит под угрозу безопасность участников.

10 январе WCF продлила отстранение россиян и белорусов до конца сезона-2023/24.

Сборная России по керлингу
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