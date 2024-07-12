Керлинг
Новости
Олимпиада
Главная
Керлинг

Сегодня, 12:28

Представители России примут участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что российская делегация примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Мероприятие состоится с 5 по 8 сентября в Монреале.

«Федерация керлинга России примет участие в конгрессе в Канаде. Нас представят Ольга Жаркова, Екатерина Галкина и Антон Батугин. Я не поеду туда из-за санкций, хотя и не хочу это делать в принципе», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее WCF продлила отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой федерации до конца 2024 года.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
3
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Не стало хоккейного тренера Андрея Тарасенко
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости