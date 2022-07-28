«Открыты любым предложениям. Кроме прыжков с парашютом!» Валиева и Трусова сыграли в керлинг

У российских фигуристок продолжается нескучное межсезонье.

Есть виды спорта, где болельщики считают дни от конца одного сезона до начала другого. Но это точно не про фигурное катание. Межсезонье здесь долгое, но болельщикам всегда есть, что обсудить. Кто из спортсменов где отдохнул, кто и кому ставит новые программы и под какую музыку, кто меняет тренера или партнера, а кто завершает карьеру — повод для обсуждения найдется каждый день.

Не так давно призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова взорвала медиапространство, на один день сменив специализацию. Русская ракета переквалифицировалась из фигуристки в легкоатлетку и выступила на турнире по прыжкам в длину в Москве. Конечно, до чемпионских результатов было далеко, но Саша удостоилась и похвалы за смелость, и лестных оценок от специалистов. Как видно, дух авантюризма вообще не чужд российским девушкам — в среду Трусова и олимпийская чемпионка Камила Валиева попробовали себя в новом амплуа.

Камила Валиева и Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Скользкий лед

Где летом в Москве можно сыграть в керлинг? Вопрос далеко не тривиальный. Старинная шотландская забава с камнями и щетками популярна в России, но не до такой степени, чтобы в разгар июля открыть карту и выбирать каток поближе к дому. Но эта задача решаема, если вы знакомы с вице-чемпионкой мира и бывшим скипом сборной России Анной Сидоровой.

Валиева, как выяснилось, давно хотела попробовать сыграть в керлинг. И во время выступлений в шоу, проходившем недавно в Сочи, рассказала об этом олимпийскому чемпиону-2014 Дмитрию Соловьеву. Спутницей жизни которого и является Сидорова. Пазл сошелся не моментально, но легко — и вот уже Валиева и приглашенная ей Трусова стоят на льду бок о бок с Сидоровой и Соловьевым.

Фигуристки и их компания со смехом выходят на арену и начинают стандартный курс молодого бойца. Их учат, как держать камень и щетку, зачем нужна накладка-слайдер на обувь, показывают базовые движения. Все участники этого действа в отличном настроении, хотя задача перед ними непростая. Если вы хотя бы раз пытались поиграть в керлинг, то понимаете, о чем идет речь.

— Думала, что это проще, чем оказалось на самом деле, — со смехом делится после обучения Валиева. — Считала, что камни нужно бросать ровно по прямой, и это тоже не так. Но мне понравилось, очень круто, обязательно приду играть ещё раз. Что было самым сложным? Просто не упасть.

И действительно, даже для Валиевой и Трусовой, входящих в число лучших фигуристок планеты, цель сохранять равновесие на льду без коньков выглядит сложно достижимой. Попытки выехать из колодок поначалу заканчиваются предсказуемыми падениями.

— Тут же нет ребер, зубцов, пятки, — объясняет Валиева. — Мы так больше привыкли, а тут просто стопа. Что выберу — фигурное катание или керлинг? Все-таки фигурное катание.

Прыжки с парашютом откладываются

Освоив базовые принципы, Камила и Саша получают мастер-класс от Сидоровой, которая переходит к нюансам. Как правильно держать плечи, крутить камни при запуске, свиповать — и вот уже первые снаряды поехали по льду в сторону «дома». Среди представителей фигурного катания особняком держится Соловьев — очевидно, что для него это далеко не первый опыт. И Дмитрия даже спрашивают, не хотел бы он вместе с Сидоровой выступить в дабл-миксте.

— Мне кажется, в 33 года учиться играть в керлинг и к 50 поехать на Олимпиаду уже поздновато, — считает Соловьев. Хотя тут нет возрастного ценза, но есть свои нюансы, которые поймешь, только когда возьмёшься за камень. Эмоции каждый раз разные, но всегда положительные.

Да, положительных эмоций девушки в этот вечер точно получили немало. Хотя попытки по-прежнему часто заканчивались падениями, но здесь, в отличие от их основного вида спорта, это вовсе не трагедия. А лишний повод повеселиться. Видно было, что все участники процесса получали удовольствие.

— Мне очень понравилось, люблю пробовать все новое, — сказала Трусова. — Конечно, сложно. Даже просто кататься. Рада, что за падения тут баллы не снимают. И тренер у нас самый лучший, спасибо ей большое.

Камила Валиева играет в керлинг. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Собравшихся также интересовал вопрос, какими еще видами спорта готовы заняться девушки. Королеву спорта своим вниманием почтили, «шахматы на льду» попробовали. Как оказалось, Трусова с Валиевой готовы двигаться и дальше. И как сказала Камила, открыты для предложений. Но когда Соловьев предложил прыгнуть с парашютом, олимпийская чемпионка вежливо отказалась. «Парашютный спорт? Нет, это я, пожалуй, пока отложу», — засмеялась Валиева.

Впрочем, на этот раз фигуристкам хватило керлинга. А дальше — чем черт не шутит? Возможно, мы еще увидим Камилу на парашюте. Например, в следующее межсезонье.