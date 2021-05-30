Турнир, который привез Манижу и Авербуха в Заполярье. Они теперь фанаты керлинга?

Самый северный кубок по керлингу в мире снова провели в России.

Певица Манижа сразу после выступления на Евровидении в голландском Роттердаме полетела в Дудинку. Зачем? Она выступила там на церемонии открытия Arctic Cup по керлингу. Кроме того, на церемонии открытия этих соревнований были и олимпийские чемпионы Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым, а режиссером церемонии стал продюсер Илья Авербух. Такая концентрация известных личностей в одном небольшом городе на самом краю света не случайность. Arctic Cup — один из самых популярных и известных турниров в международном календаре керлинга и точно самое яркое событие российского Заполярья.

Arctic Cup в самом северном регионе России и мира

Часто в среде географов можно услышать споры о самом северном городе мира. Для начала, что вообще можно считать городом? Есть, к примеру, канадский поселок Алерт в провинции Нунавут. Но там постоянно живет всего шесть человек, а поселение выполняет функцию научной станции и военной базы. Такая же ситуация с российским архипелагом Земля Франца-Иосифа. Понятное дело, что искать бульвары и Starbucks в Нагурском было бы глупо, но и базовых объектов инфраструктуры, необходимых для нормальной жизни рядового горожанина, в этом селе нет.

Зато они есть в Норильске. Город практически касается 70-й широты, а севернее нее только и будут что редкие покинутые села аборигенов и научно-исследовательские центры. Норильск же реально крупный город со всеми вытекающими. Здесь живет больше 200 тысяч человек, есть кинотеатры, кафе, рестораны, большие торговые центры и спортивные комплексы. То есть, по идее, быт в Норильске мало чем отличается от Самары или Москвы. За исключением разве что полярной ночи и полярного дня, черной пурги и снегопада в конце мая. Люди отдыхают, работают и радуются жизни.

Норильск с соседней Дудинкой интересны тем, что практически каждый объект в городе можно назвать самым северным в мире. Например, здесь построили самую северную мечеть в мире, самый северный аквапарк. И самую северную ледовую арену, на которой проводят... самый северный регулярный международный турнир. Это Arctic Cup по керлингу, который в 2021-м провели в юбилейный пятый раз. Наверняка в 2016-м, когда проводили первый турнир, сама идея привезти его в город, до которого даже нет полноценных дорог из остальной России, выглядела утопичной. Ведь единственный вариант добраться до Дудинки — это аэропорт, а полярная авиация отличается своей нерегулярностью.

Алина Ковалева и Сергей Глухов. Фото Пресс служба Федерации керлинга России

Пары на турнире были необычными — приехали звезды «классического» керлинга

Организаторы выбрали единственный период, когда прибытие рейса можно хотя бы как-то гарантировать, — конец мая. И на удивление, турнир стал очень популярным. Лучшие керлингисты мира с большим энтузиазмом откликнулись на идею выступить в 2000 километрах от Северного полюса. Разве что в этом году участию главных звезд спорта помешала пандемия — не все страны разрешают своим спортсменам часто выезжать за границу. Тем не менее удалось собрать 10 команд из России, Швейцарии, Эстонии, Швеции, Италии и Венгрии. И по крайней мере российские команды получились очень необычными и интересными.

До Дудинки не добралась наша на сегодня главная пара в дабл-миксте Анастасия Москалева и Алексей Еремин, а именно эту дисциплину на этот раз выбрали организаторы турнира в Дудинке. Москалева с Ереминым после выступления на чемпионате мира в Шотландии были вынуждены сесть на карантин. Зато их место заняла самая известная российская керлингистка Анна Сидорова, выступавшая в паре с Алексеем Тимофеевым. Тимофеева и Сидоров были не единственными, кто пришел в микст-дабл из классического керлинга. В Дудинку приехали и Кира Езех с Алексеем Стукальским, и даже Алина Ковалева с Сергеем Глуховым, совсем недавно выступавшие на чемпионатах мира в классике. Классика — это привычный всем керлинг с участием четырех игроков одного пола. В дабл-миксте же и правила другие, и подход. Отношения в паре мужчины и женщины — это всегда гремучий коктейль.

«У нас тут, можно сказать, получается матриархат, — смеется Ковалева. — Я командую, а Сергей работает. В парах микст-дабла, как правило, мужчина свипует, а на мне уже тактика. Дело в том, что физически мужчина все равно сильнее, поэтому правильнее будет уступить свип ему. Хотя здесь мне было иногда холодно, и я просила у Глухова щетку, чтобы самой подвигаться». До этого турнира они не играли вместе и тренировались не больше недели. Да и привычнее что Алине, что Сергею классика, поэтому итоговое третье место для них — отличный результат! Победили, кстати, швейцарцы, а второй стала пара Анна Самойлик и Михаил Васьков. Впрочем, турнир дружеский и результат здесь имеет не главное значение.

Манижа на турнире по керлингу Arctic Cup. Фото Пресс служба Федерации керлинга России

Керлинг останется в Дудинке надолго и всерьез

Наверняка идеи матриархата понравились певице Маниже, которую пригласили в Дудинку на церемонию открытия соревнований. «Сразу из Роттердама в аэропорт Норильска», — шутит ведущая церемонии открытия, известный спортивный журналист Эмма Гаджиева, но она и не далека от правды. Здесь Манижа Сангин впервые выступила после Евровидения. Исполнительница Russian Woman впечатлилась как городом, так и стойкостью местных жителей. «Я впервые так далеко на севере, и это очень необычно. У нас дома уже вовсю весна, скоро лето, а здесь снег, лед. Интересно!» — сказала она. С интересом она наблюдала и за соревнованиями по керлингу. «Честно скажу, с правилами не сильно знакома, но пока смотрела тренировку, даже вспотела. Увлекательно!» — отметила она.

Помимо Манижи из знаменитостей здесь были важные люди для фигурного катания. Впервые за долгое время выступили вместе Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым. Боброва вернулась из декрета и теперь снова будет ездить по шоу с привычным партнером. Олимпийских чемпионов в танцах на льду пригласил известный хореограф Илья Авербух. Он стал режиссером церемоний открытия и закрытия. И шоу получилось достойным самого мероприятия — масштабным и запоминающимся. Конечно же, организовать такой праздник не удалось бы без серьезного спонсора. Традиционно для событий в Норильске и Дудинке им стал «Норникель», регионообразующее предприятие. «В 2016-м, когда мы проводили первый турнир по керлингу, мы и не думали, насколько престижным станет это мероприятие, — сказал «СЭ» старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин. — Но главное, что благодаря этому мероприятию в столице Таймыра появилась своя школа керлинга. И уже сейчас спортсмены этой школы достойно соревнуются с лучшими командами страны».

Жить на Крайнем Севере (или бескрайнем, если верить советским песням) непросто, поэтому вложения в спортивную инфраструктуру здесь даже важнее, чем в других регионах. Это понимает как «Норникель», которому нужны здоровые и счастливые работники, так и местная администрация. Программа развития спорта в Арктике обширная, к примеру, уже в 2023 году в регионе пройдут первые всероссийские Арктические игры. «Здесь построили большую арену, мы привезли лучших игроков мира. И на них смотрят местные ребята, которые в будущем и станут нашей опорой в вопросе развития нашего вида спорта», — отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.