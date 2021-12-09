Сидорова и Тимофеев вышли в полуфинал олимпийской квалификации

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев в четвертьфинале олимпийской квалификации обыграли команду Финляндии со счетом 10:5.

В полуфинале сборная России сыграет с США. Встреча пройдет сегодня, 9 декабря (начало — в 20:00 мск).

Напомним, что по итогам турнира две лучшие команды получат путевки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Таким образом, России для этого нужно обыграть США.