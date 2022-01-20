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Сегодня, 19:58

Пермь примет чемпионат Европы по керлингу в 2022 году

Рустам Имамов
Корреспондент
Дворец спорта «Молот» в Перми.
Фото chitaitext.ru

В 2022 году чемпионате Европы по керлингу состоится в Перми, сообщает сайт Всемирной федерации керлинга.

Указано, что турнир пройдет на двух аренах: спортивном комплексе «Молот» (вмещает 6000 зрителей) и в спорткомплексе имени Сухарева (860 мест).

Россия во второй раз примет чемпионат Европы по керлингу. Первый прошел в Москве в 2011 году. Также в 2020 году юниорский чемпионат мира принимал Красноярск.

Чемпионат Европы пройдет с 19 по 26 ноября 2022 года.

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