Российские керлингисты обыграли немцев в матче олимпийской квалификации
14:12
Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев обыграли Пиа-Лизу Шелль и Клаудиуса Харша из Германии в матче олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу россиян.
Российская команда с тремя победами в пяти матчах делит третье место в турнирной таблице группы A с командой Дании.
В следующем матче 8 декабря россияне сыграют с парой из Турции.
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