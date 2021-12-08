Российские керлингисты обыграли немцев в матче олимпийской квалификации

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев обыграли Пиа-Лизу Шелль и Клаудиуса Харша из Германии в матче олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу россиян.

Российская команда с тремя победами в пяти матчах делит третье место в турнирной таблице группы A с командой Дании.

В следующем матче 8 декабря россияне сыграют с парой из Турции.