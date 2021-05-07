Россия обыграла США и вышла в полуфинал женского чемпионата мира по керлингу

В матче группового турнира чемпионата мира по керлингу среди женщин в Калгари (Канада) сборная России победила команду США (7:3). Благодаря этому россиянки обеспечили себе путевку в полуфинал.

Для команды это 11-я победа на турнире. Россиянки обеспечили себе место не ниже второго и прямую путевку в полуфинал.

За сборную России выступают Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

США — Россия — 3:7

Дания — Шотландия — 9:5

Германия — Чехия — 9:8

Китай — Канада — 4:6