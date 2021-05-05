Керлинг
Новости
Олимпиада
Новости   //    Керлинг

Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира по керлингу

22:15
Теги:

В матче предварительного этапа женского чемпионата мира по керлингу в Калгари (Канада) сборная России обыграла команду Швеции (10:8).

За россиянок выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Команда выиграла девятый матч из девяти и занимает первое место в турнирной таблице.

Следующий матч россиянки проведут против команды Чехии.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Швеция — 10:8

Эстония — Канада — 4:10

Япония — Германия — 6:7

Дания — Корея — 6:4

Читайте также

Стало известно, почему «Крылья Советов» не получили лицензию РПЛ
Как правильно ходить в туалет чтобы не было геморроя
Банки РФ начали повышать ставки по вкладам
Россиянка сняла порно со своими детьми

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд