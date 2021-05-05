Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира по керлингу
22:15
В матче предварительного этапа женского чемпионата мира по керлингу в Калгари (Канада) сборная России обыграла команду Швеции (10:8).
За россиянок выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Команда выиграла девятый матч из девяти и занимает первое место в турнирной таблице.
Следующий матч россиянки проведут против команды Чехии.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Россия — Швеция — 10:8
Эстония — Канада — 4:10
Япония — Германия — 6:7
Дания — Корея — 6:4
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