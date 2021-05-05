Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира по керлингу

В матче предварительного этапа женского чемпионата мира по керлингу в Калгари (Канада) сборная России обыграла команду Швеции (10:8).

За россиянок выступали Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Команда выиграла девятый матч из девяти и занимает первое место в турнирной таблице.

Следующий матч россиянки проведут против команды Чехии.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Швеция — 10:8

Эстония — Канада — 4:10

Япония — Германия — 6:7

Дания — Корея — 6:4