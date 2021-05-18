Россияне проиграли третий матч на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин уступили сборной Германии (1:7) на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар. Для россиян это третье поражение кряду на старте турнира. Соревнования проходят в Абердине (Шотландия).

Следующий матч российская пара проведет против команды Шотландии. Также в группе А выступают сборные Германии, Чехии, Австралии, Венгрии, Испании, Италии, Канады и Кореи. В полуфинал напрямую выйдет лидер группы, а за еще одну путевку в 1/2 финала поспорят сборные, занявшие второе и третье места.

Путевку на Олимпиаду-2022 в Пекине по итогам турнира получат семь сборных.