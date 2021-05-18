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Российские керлингисты проиграли сборной Чехии на чемпионате мира среди смешанных пар

12:39
Анастасия Москалева и Александр Еремин. Фото russiancurlingfederation, Instagram
Анастасия Москалева и Александр Еремин. Фото russiancurlingfederation, Instagram
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Керлингисты сборной России Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли чешским спортсменам со счетом 2:5 во втором туре предварительного раунда чемпионата мира среди смешанных команд.

Ранее российские керлингисты проиграли Корее (5:6). Сегодня, 18 мая, состоится встреча сборной России с Германией. Матч начнется — в 18.00 (мск).

Чемпионат мира в дабл-миксте

Группа A

Испания — Италия — 2:7

Австралия — Шотландия — 5:9

Россия — Чехия — 2:5

Корея — Венгрия — 4:5

Канада — Германия — 9:6

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