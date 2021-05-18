Российские керлингисты проиграли сборной Чехии на чемпионате мира среди смешанных пар
12:39
Керлингисты сборной России Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли чешским спортсменам со счетом 2:5 во втором туре предварительного раунда чемпионата мира среди смешанных команд.
Ранее российские керлингисты проиграли Корее (5:6). Сегодня, 18 мая, состоится встреча сборной России с Германией. Матч начнется — в 18.00 (мск).
Чемпионат мира в дабл-миксте
Группа A
Испания — Италия — 2:7
Австралия — Шотландия — 5:9
Россия — Чехия — 2:5
Корея — Венгрия — 4:5
Канада — Германия — 9:6
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