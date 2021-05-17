Российские керлингисты стартовали с поражения на чемпионате мира среди смешанных пар

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин на старте чемпионата мира среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия), в дополнительном энде проиграли команде Южной Кореи со счетом 5:6, сообщает ТАСС.

Российская и южнокорейская команды выступают в группе А вместе со сборными Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Чехии и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в другой группе станут третьей и второй.

18 мая россияне сыграют со сборной Чехии.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями ВАДА.