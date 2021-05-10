Тренер сборной России по керлингу заявил, что рад результату команды на чемпионате мира

Тренер сборной России по керлингу Сергей Беланов прокомментировал второе место команды на чемпионате мира.

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, — это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился», — цитирует Беланова ТАСС.

Женская сборная России в финале чемпионата мира уступила Швейцарии со счетом 2:4.

Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.