Тренер сборной России по керлингу заявил, что рад результату команды на чемпионате мира
09:23
Тренер сборной России по керлингу Сергей Беланов прокомментировал второе место команды на чемпионате мира.
«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, — это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился», — цитирует Беланова ТАСС.
Женская сборная России в финале чемпионата мира уступила Швейцарии со счетом 2:4.
Сборная Швейцарии в шестой раз за последние 9 лет стала чемпионом мира. Россиянки с 2014 по 2018 год 4 раза завоевывали бронзовые медали и один раз — серебро.
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