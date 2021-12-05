Российские керлингисты обыграли Испанию в матче олимпийской квалификации
16:26
Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев обыграли представителей Испании Ойане Отаэги и Микеля Унануэ в матче олимпийского квалификационного турнира. Встреча закончилась со счетом 9:2 в пользу россиян.
Следующий матч сборная России проведет также 5 декабря против представителей Венгрии.
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