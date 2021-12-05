Керлинг
Новости
Олимпиада
Новости   //    Керлинг

Российские керлингисты победили Венгрию в отборочном турнире Олимпиады

5 декабря, 23:33
Теги:

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев победили венгров в матче второго тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Россияне выиграли со счетом 9:3.

Ранее в воскресенье российская пара победила испанцев со счетом 9:2.

Победители групп выходят напрямую в матч за право участия в Олимпиаде, команды, занявшие второе и третье места, определят соперников победителей групп.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Ударная установка: в России начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»
0