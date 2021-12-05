Российские керлингисты победили Венгрию в отборочном турнире Олимпиады
5 декабря, 23:33
Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев победили венгров в матче второго тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Россияне выиграли со счетом 9:3.
Ранее в воскресенье российская пара победила испанцев со счетом 9:2.
Победители групп выходят напрямую в матч за право участия в Олимпиаде, команды, занявшие второе и третье места, определят соперников победителей групп.
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