Россия обыграла США на чемпионате мира по керлингу

Женская сборная России обыграла команду США в групповом турнире чемпионата мира по керлингу - 8:7. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

В составе сборной России участие в игре принимали Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Для россиянок эта победа стала 4-й на турнире при одном поражении. Следующий матч команда Ковалевой проведет против Китая.

Керлинг

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

США - Россия - 7:8.

Латвия - Шотландия - 4:5.

Дания - Китай - 4:8.

Канада - Финляндия - 7:6.