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Мужская сборная России потерпела пятое поражение, уступив Швеции на чемпионате Европы по керлингу

12:57
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В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди мужчин сборная Швеции обыграла команду России (9:2).

Россияне потерпели пятое поражение на турнире. До этого россияне уступили Италии, Дании, Швейцарии и Германии. Следующий матч российская команда проведет со сборной Голландии.

Керлинг

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Швеция — Россия — 9:2

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