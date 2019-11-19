Мужская сборная России потерпела пятое поражение, уступив Швеции на чемпионате Европы по керлингу
12:57
В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди мужчин сборная Швеции обыграла команду России (9:2).
Россияне потерпели пятое поражение на турнире. До этого россияне уступили Италии, Дании, Швейцарии и Германии. Следующий матч российская команда проведет со сборной Голландии.
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Групповой этап
Швеция — Россия — 9:2
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