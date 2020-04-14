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Как тренироваться на карантине? Live c одной из самых красивых спортсменок России Анной Сидоровой

00:05
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Гостем Youtube канала «СЭ» во вторник станет чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по керлингу Анна Сидорова.

В прямом эфире она ответит вопросы читателей и расскажет:

— как провести время в изоляции с пользой и не растерять спортивную форму;

— получается ли у керлингисток тренироваться онлайн?

— когда ждать возобновления спортивных соревнований?

И многое другое. Прямая трансляция начнется во вторник, в 14:00, на сайте и Youtube-канале «СЭ». Вопросы можно задавать во время трансляции или в комментариях к этой новости.

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