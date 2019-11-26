Федерация керлинга России готова в суде отстаивать проведение соревнований в стране

Федерация керлинга России (ФКР) готова в суде отстаивать право проведения соревнований в стране. Об этом заявил глава организации Дмитрий Свищев.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Дисквалификация национального антидопингового агентства согласно Всемирному антидопинговому кодексу не позволяет стране принимать международные соревнования.

— У нас запланировано в этом сезоне юниорское первенство мира в Красноярске. На это потрачены деньги. Если будет принято решение (о лишении РУСАДА соответствия), будем оспаривать (проведение соревнований) в суде, поскольку понесем финансовые потери, — цитирует ТАСС Свищева.