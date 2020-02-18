Дмитрий Свищев: «Ледяной куб» в Сочи перепрофилируется. Взамен построим стадионы во Владивостоке и в Москве"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что вместо стадиона в Сочи, который был предназначен для игры в керлинг, в России будут построены две другие арены. При этом арена в Москве будет построена в Мневниках, а не в Пресненском районе, как планировалось ранее.

— Из-за того, что «Ледяной куб» в Сочи перепрофилируется под другой вид спорта, было принято решение построить взамен два стадиона во Владивостоке и в Москве, в Мневниках, — сказал Свищев. Таким образом, мы получаем при поддержке спортивного руководства два крупных центра, а в Сочи при этом остается тренировочная арена. Кроме этого, руководство Санкт-Петербурга выдает нам арену, которую также перепрофилирует под керлинг. (Петр Григоренко)