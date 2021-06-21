Памяти Александра Кузьмина

Сегодня утром в одной из больниц Петербурга на 54-м году жизни скончался наш коллега, многолетний корреспондент «СЭ» в Северной столице.

Александр Кузьмин.

Александр Владимирович, Саша или просто Кузя... Коренной москвич, он давно перебрался в Петербург и полюбил этот город. Саша прекрасно знал его и мог смело водить экскурсии. Кузьмин давно уговаривал меня изучить под его полный иронии и фактов комментарий потаенные углы любимой нами обоими Петроградки, где Александр жил с момента своего переезда из столицы в 90-х и до недавнего времени. Я все отнекивался и переносил прогулку на потом. И допереносился...

Кузьмин долго работал собкором «СЭ» в Питере, затем уходил в самостоятельное плавание, а недавно сотрудничество возобновилось. За несколько дней до того, как угодить в больницу, Саша дописывал свою часть серии наших совместных материалов, посвященных истории чемпионатов Европы. Тексты вышли, когда Кузя, как называли его многие друзья и коллеги, уже лежал в клинике с высокой температурой и кислородной маской — до него добрался ковид... Я даже не успел узнать, прочитал ли Саша окончательную версию. Для него, по-хорошему помешанного на мельчайших деталях и ошибках, это было бы важно.

Уникальный эрудит и ходячая энциклопедия, Саша обладал незаурядной памятью. Недели две-три назад Кузьмин говорил мне, что до сих пор помнит десятки стационарных телефонных номеров своих приятелей и знакомых еще из советских времен. Не говорю уже о том, сколько информации хранилось в его талантливой голове по футбольной части.

В последние годы Кузьмина увлекло написание книг. Закончив в прошлом году произведение про первого советского футбольного легионера на Западе, зенитовца Анатолия Зинченко, Саша недавно презентовал в Петербурге еще одно — о великом баскетбольном тренере, олимпийском чемпионе-1972 Владимире Кондрашине. Это детище Кузя вынашивал как любимого ребенка. Перед тем как попасть в больницу, коллега был полон творческих планов: почти написал новые исторические заметки для «СЭ», хотел завершить книгу об экс-капитане «Зенита» Анатолии Давыдове и собирался приступить к труду о Павле Садырине — Саша очень уважал его и был в свое время неплохо с ним знаком.

Дня три назад Кузя коротко перезвонил из палаты в ответ на сообщение с вопросом о здоровье. На «тебя уже выписали?» грустно ответил, что до этого еще далеко. На банальное «не волнуйся, все будет ОК» только вздохнул в ответ. А потом — реанимация и эта страшная новость...

Такие, как Александр Владимирович, не уходят в никуда.

Пусть земля тебе будет пухом, Кузя!

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Александра Кузьмина.