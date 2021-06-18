«Он создал атмосферу страха». Немецкий спорт накануне Олимпиады остался без руководства из-за анонимки

Главу немецкого НОК обвинили в том, что он в гневе кидался в коллег разными предметами и ходил по офису без маски, — этого оказалась достаточно для отставки.

Альфонс Херрманн возглавлял Олимпийский комитет Германии на протяжении последних восьми лет. Причем сменил он на этом посту не кого-нибудь, а самого Томаса Баха — его как раз избрали президентом МОК. До этого Херрманн много лет возглавлял Немецкий союз лыжного спорта. То есть речь об опытном спортивном чиновнике с именем. Тем удивительнее, что опрокинуть его карьеру сумела анонимка с очень странными обвинениями. Разбираемся в удивительной истории, которая произошла в Германии.

Они кидались предметами и создали атмосферу страха

В мае этого года группа сотрудников Олимпийского комитета написала в собственную комиссию по этике анонимное письмо. Там говорилось, что Херрманн и некоторые другие топ-менеджеры создали в организации «атмосферу страха». Она выражалась в том, что некоторым сотрудникам приходилось «ментально и психологически выносить больше, чем они могли». В сотрудников кидались предметами. А на совещаниях по теме профилактики COVID-19 сам Херрманн почему-то не носил маски.

Комиссия по этике долго разбиралась, как же быть. Президент МОК Бах, который вообще-то не сильно дружен со своим последователем, сделал обтекаемое заявление о том, что «он взволнован, будет ли организация теперь пользоваться доверием и, как следствие, нормально функционировать».

В итоге Херрманн решил уйти сам, не дожидаясь голосования по вотуму недоверия, которое назначили на сентябрь. В принципе, логичный шаг, иначе отставка выглядела бы совсем унизительно.

— Благополучие немецкого спорта важнее амбиций и целей отдельно взятых людей, — заявил Херрманн. — Поэтому сейчас я считаю необходимым уступить дорогу новым начинаниям.

Выборы нового президента пройдут в декабре. То есть во время Олимпийских игр в Токио немецкий спорт остался практически обезглавленным. Потому что в анонимном письме речь шла не только лично о Херрманне, но и о руководстве в целом. Один из вице-президентов уже подал в отставку, что будет с остальными и смогут ли они продолжать работать — пока неясно. Так одна из мощнейших управленческих команд мирового спорта ввязалась в организационный кризис из-за одной анонимки.

Херрманн пошел по пути японского коллеги

Вообще, Херрманн вряд ли заработал право на сочувствие с российской стороны. Перед Пхенчханом он заявлял, что наши спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе. И вообще обычно был среди «радикалов», призывавших к максимальным санкциям в отношении России.

— Решение допустить россиян к Играм в Пхенчхане, несмотря на доказанную государственную систему допинга, навредило имиджу МОК, — говорил Херрманн зимой 2018-го. Поэтому, собственно, неудивительно, что и Бах не стал поддерживать его в сложный момент.

Но если отбросить старые обиды, случившееся в Германии — очень тревожный прецедент. Ведь комиссия по этике особо ничего не доказала. А если президента одного из крупнейших национальных олимпийских комитетов можно убрать на основании анонимки — то тогда вся система мирового спорта под угрозой. Обвинить в отсутствии маски на совещании или создании «атмосферы страха» можно очень многих.

Тут можно вспомнить еще и мартовскую отставку главы оргкомитета Токио-2021 Йоширо Мори. Тот сгоряча заявил, что женщины на совещаниях «слишком много болтают» и затягивают работу. Публичных извинений оказалось недостаточно, и Мори вынужден был уйти. Его место заняла участница семи Олимпиад, конькобежка и велосипедиста Сейко Хашимото, а в исполком организации добавили сразу 12 (!) новых членов. Естественно, тоже женского пола.