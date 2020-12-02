Весь город на спорте. Прорыв в Хабаровске

Как участник программы «Команда «Спорт — норма жизни» приобщил своих земляков к активному образу жизни.

В начале осени министр спорта Олег Матыцин дал старт программе «Команда «Спорт — норма жизни». «Команда» объединяет спортсменов, тренеров и организаторов, которые личным примером привлекают россиян к занятиям спортом, формируют вокруг себя сообщества здоровых и успешных людей. «Команда» является частью федерального проекта «Спорт — норма жизни», основная задача которого — увеличение количества россиян, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов.

Зарядки по утрам на свежем воздухе

Самый первый участник «Команды» федерального проекта — главный тренер по спортивной борьбе Центра спортивной подготовки сборных Хабаровского края, мастер спорта международного класса Константин Ефимов.

— Программа «Команда «Спорт — норма жизни» объединила инициативных людей. Здорово, что в российском спортивном сообществе есть такая связь. То, что я стал частью «Команды», мотивирует меня реализовывать свои задумки, — делится впечатлениями Константин.

Ефимов не только развивает в регионе борьбу, он еще и популяризатор массового спорта, у которого много идей. Что-то уже реализуется, как, например, массовые бесплатные зарядки по утрам на свежем воздухе для всех желающих хабаровчан. "Я сам делаю зарядку каждый день. Подумал, что надо и людей привлекать", — отметил специалист.

Зарядки проходят на набережной Амура рядом со стадионом имени Ленина. Это место — точка притяжения для всех горожан, в том числе и тех, кто ведет активный образ жизни. Ведь на набережной можно бегать, заниматься северной ходьбой, кататься на велосипеде. А минувшим летом можно было еще и заряжаться энергией по утрам — под руководством Константина или его единомышленников.

— Там стоит сцена, которую установило наше министерство спорта. Решили рядом с ней утром под музыку собирать народ, — вспоминает Ефимов. — Взял сотрудника из ЦСП, звукорежиссера, вместе притащили колонки, когда разрешили собираться на улице. Потом мы эту сцену оформили в тематике движения «Спорт — норма жизни».

Привлекать людей к зарядкам, уверен Константин, надо с помощью юмора и хорошего настроения.

— Я взял на вооружение приемы аниматоров, — говорит тренер. — подключил гарнитуру к колонкам, общался с теми, кто оказывался рядом, шутками привлекал внимание. И доступно объяснял, какую пользу приносят упражнения.

Показательные выступления

Первые утренние попытки привлекали не очень много людей. Но когда время зарядки сдвинулось на час позже — интерес вырос заметно. Следующим шагом стали зарядки в выходные.

— В будни не всем удобно идти на набережную утром, — говорит Ефимов. — Так что мы решили еще на выходных попробовать. На таких зарядках мы проводили показательные выступления. Например, борцы показывали броски.

Разминки приглашали провести именитых хабаровских спортсменов. За зарядками последовали и другие спортивные мероприятия — на набережной провели массовый забег и соревнования по северной ходьбе.

— Сейчас в планах — оградить на набережной аллею и залить на ней каток, — делится планами Ефимов. - Вморозить в лед фонари, красиво украсить и сделать каток бесплатным.

Когда в городе снова можно будет проводить массовые мероприятия, Константин обещает придумать активность с лыжной тематикой. Кстати, ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, не всегда мешают массовому спорту. Некоторые онлайн-проекты, запущенные из-за локдауна, поспособствовали интересу к здоровому образу жизни. Администрация Хабаровска во время пандемии запустила проект «Весь город онлайн», чтобы проводить мероприятия дистанционно.

— Мы добавили туда еще раздел «Весь город на спорте» — на этой платформе мы силами городских федераций показываем упражнения, приглашаем жителей к активному образу жизни. Красочная, интересная история, — рассказывает Константин.

На вопрос, как начать заниматься спортом тому, кто был далек от активной жизни, тренер отвечает просто:

— Главное — начать. Спорт заставляет человека быть дисциплинированным, заставляет вставать, идти вперед, преодолевать трудности, когда приходится выходить из зоны комфорта.