Проект выиграл в конкурсе, организованном в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Мы видим счастливые глаза»

На 40-м этаже башни «Меркурий» в «Москва-Сити» собрались участники финальной части всероссийского конкурса «Ты в игре», олимпийские чемпионы, политики и журналисты. Все те, для кого спорт уже является нормой жизни!

Войдя в помещение с незаурядным космическим дизайном, министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил команду, которая работала над проектом «Ты в игре», лауреатов и участников конкурса:

— Мы видим счастливые глаза мамочек, папочек, детей. Наверное, это самый главный результат нашей уверенной, успешной работы и залог того, что этот проект не просто придуман кем-то, а реально поддержан. Мы видим, что уже есть результат... Мы тоже в игре.

Рядом с министром — генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Она сообщила, что на участие в проекте «Ты в игре» было подано две с половиной тысячи заявок со всей страны, двести из которых вошли в лонг-лист. Для участников проекта совместно с Российским международным олимпийским университетом провели мастер-классы, чтобы они могли развить свои навыки и повысить уровень проекта. Основные критерии отбора победителей «Ты в игре» — привлекательность проекта, социальная востребованность, массовость и вклад в развитие массового спорта.

Выиграть ЧМ в 70 лет

Торжественная часть мероприятия началась с танцевального шоу, которое открывало церемонию награждения, — в приглушенном свете вспыхивают яркие неоновые огни. Создавалось впечатление, что танцоры в костюмах металлических оттенков принадлежат труппе Аллы Духовой.

Особый ажиотаж у публики вызвало появление амбассадора проекта «Спорт — норма жизни» Алексея Смертина — зал просто взорвался от аплодисментов. Рядом с ним вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина. Она пришла в спорт в возрасте 36 лет. За одиннадцатилетний период своей карьеры Виктория успела сделать девять целых айронменов (заплыв на 2,4 мили, заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль и марафонский забег на 26,2 мили) и 27 половинок.

Алексей Смертин рассказал слушателям, что любительский спорт для него более значим, чем профессиональный. Сейчас экс-игрок сборной России относится как раз к любителям и считает, что такой спорт прекрасен тем, что ты можешь выиграть чемпионат мира по футболу в 70 лет. Ведущий пошутил: «Достаточно короткий, как вы подметили, век у профессионального спортсмена. Надо это сказать Юрию Жиркову, а то он не в курсе».

Алексей вместе с Викторией Шубиной вручили диплом финалиста Сергею Почтареву, создателю «Тропы героев» — спортивно-патриотической игры, целью которой является бег с препятствиями, но без конкуренции с другими участниками. Этот проект набрал наибольшее количество голосов и отличился запоминающимся стартапером — уж больно он походил на комментатора Дмитрия Шнякина.

Смертин и Шубина также вручили награды проекту «Нам года не беда» из Барнаула (откуда родом и сам Алексей) и петербургскому сообществу «Футбольные мамы»: «За футбол болеет вся Россия, а за мам — папы».

В номинации «Лучший семейный проект» победил стартап жителя Удмуртии Романа Савельева «Я отец». Награда — семейное путешествие в Москву с посещение парка развлечений «Остров мечты» с открытой датой. «Я отец» — это конкурс для отцов и детей, в котором придается значимость в воспитании ребенка именно отцу. Его суть — вовлечь родителей в совместные занятия с детьми. Проект был придуман и реализован Савельевым в 2018 году.

Где-то в середине мероприятия на большом экране появился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который сообщил, что сохранение населения, здоровья и благополучия людей — одна из пяти национальных целей развития России до 2030 года.

— Это многосоставная цель, которая может быть достигнута только за счет консолидации усилий государства и общества по развитию социальной сферы. Важной системной мерой достижения этой цели является федеральный проект «Спорт — норма жизни», который направлен на повышение качества жизни россиян — через популяризацию спортивных практик и вовлечение в них как можно большего количества людей. Сегодня спорт уже не воспринимается исключительно как сфера укрепления здоровья и физических достижений, это мощный инструмент социализации и инклюзии, а также один из серьезных факторов территориального и экономического развития.

На конкурс поступило более 2,5 тысячи заявок — именно они станут отправной точкой и драйвером качественных изменений в массовой спортивной культуре нашей страны. Среди них много социально ориентированных, по-настоящему человечных и очень современных задумок, многие проекты базируются или широко используют продукты цифровых технологий. Важно, что их объединяет система ценностей, в которой первое место отводится созданию дружеского сообщества, налаживанию коммуникаций и непосредственно спорту — вместе с элементами соревновательности и нацеленности на победу. Главное преимущество спорта как вида деятельности — его массовая доступность, — отметил Чернышенко.

На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а сейчас депутат Госдумы Светлана Журова. Она, в идеальной форме и с гербом на сердце, объяснила, что лозунг «Ты в игре» не говорит, что он касается только игровых видов спорта. Это и об индивидуальных видах в том числе. Игра — это образ того, что мы должны тренироваться с удовольствием. Журова напомнила аудитории о нормах ГТО — это тоже часть проекта «Спорт — норма жизни».

Детская следж-хоккейная лига выиграла миллион рублей. Фото Пресс-служба Министерства спорта РФ

Следж-хоккей — это просто хоккей

Настал самый ожидаемый момент вечера — объявление победителя. Миллион рублей выиграла Детская следж-хоккейная лига. На что направит премию победитель? Позиция президента лиги Анастасии Барадачевой — инвестирование в людей, в образование, поэтому все средства пойдут на разработку образовательной программы для руководителей любительских секций по разным видам спорта, но в первую очередь по хоккею.

Анастасия пояснила, что следж-хоккей — это адаптированная версия хоккея для тех ребят, которые не могут стоять на коньках. Для них придуманы специальные сани, в которые дети могут сесть, взять две клюшки вместо одной и с их помощью перемещаться по льду, точно так же забивать шайбы.

Второе место занял проект Run with Zippy из Республики Саха. Это беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи», где питомец является альтер-эго пользователя. Если не заниматься спортом, кот может потолстеть, впасть в депрессию и так далее. Бронзу получил проект Crimea X Run — 4-дневные стадийные трeйловые соревнования, которые проходят вдоль южного берега Крыма, через основные природные, исторические и архитектурные достопримечательности полуострова. Спортсмены бегут по пересеченной местности приблизительно 170 км с суммарным набором высоты около 9000 метров.

Спускаясь с 40-го этажа в суперскоростном лифте, подумала, что надо вернуться в спортзал. Общество энтузиастов-стартаперов, у которых идеи о новых видах спорта так и хлещут, побуждает вести более здоровый образ жизни. Время на все найдется, если есть желание.