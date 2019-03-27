Владимир Путин: "Россия выполнила все требования в части борьбы с допингом"

Президент России Владимир Путин высказался в рамках заседания Совета при Президенте РФ по спорту по поводу допингового кризиса в российском спорте.

– Необходимо усилить системную работу по защите прав и интересов наших атлетов, – сказал Путин. – Это прямо касается и известной истории с допингом. Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Нужно закрыть все оставшиеся вопросы. Нужно сделать все, чтобы на Играх-2020 все члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям и мы не давали повода действовать против интересов России. (Наталья Марьянчик)