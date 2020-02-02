В Санкт-Петербурге, где рухнул СКК и погиб рабочий, состоялся митинг

Согласованный митинг в память о рухнувшем СКК и погибшем при этом рабочем прошел в Петербурге на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы, информирует «Фонтанка».

Как пишет издание, огражденная территория была почти заполнена людьми. Многие стояли и за периметром. Изначально митинг предполагалось провести в защиту спорткомплекса от сноса и за обустройство зеленого пространства на прилегающей территории.

За два дня до мероприятия начался демонтаж СКК, в ходе которого здание обрушилось. Один рабочий погиб. В связи с этим требования защитников комплекса изменились. Теперь они призывают расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции СКК, компанией «СКА Арена», привлечь к уголовной ответственности виновных, а также признать арену памятником и восстановить ее.

Пришедшие принесли с собой цветы, которые они возложили на стихийный мемориал, появившийся около строительного забора СКК.