В Китае приостановили проведение всех спортивных соревнований до апреля из-за распространения коронавируса

Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля из-за распространения нового коронавируса.

Число заболевших а различных провинциях страны достигло 571 человек, 17 умерли. Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая, случаи выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

— В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля, — приводит «РИА Новости» текст сообщения федерации.

На сайте самого управления по вопросам спорта оповещения об отмене спортивных соревнований пока нет.