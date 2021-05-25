В Челябинске построят многофункциональную спортивную арену

В Челябинске построят новую спортивную арену на пять тысяч зрителей. Комплекс расположится на северо-западе города и станет одним из четырех объектов будущего спортивного города, который планируется возвести в столице Южного Урала.

Инвестором выступит Русская Медная Компания, которая вложит в строительство составят 4 млрд рублей: 3,5 млрд — проектирование и строительство арены, 500 млн рублей будет направлено на благоустройство всей территории спортивного города, сообщает пресс-служба компании.

На площадке «РМК Арены» будет создана система подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом арена будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан. В среднем ее смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц.

В настоящее время идет конкурс на лучшее архитектурное оформление будущего сооружения. Строительство объекта начнется в 2021 году. Завершить работы планируется к концу 2023 года.