В «Лужниках» пройдут сразу три бизнес-события для спортивной индустрии

26 мая в «Лужниках» одновременно состоятся V Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo, II Конференция по спортивному предпринимательству «Спорт как бизнес» и Церемония награждения победителей V Профессиональной премии MarSpo Awards.

Конференции MarSpo & Спорт как бизнес соберут более 1000 профессионалов спортивной индустрии на одной площадке. В рамках MarSpo слушателей ждет более 20 тематических кейс-сессий, дискуссий и воркшопов. Спикеры обсудят актуальные темы спортивной индустрии.

Также в рамках конференции состоится питч-сессия стартапов Continental Sportstech Accelerator. Первый в России спорттех акселератор представит 10 проектов из России, Молдовы, Латвии и Германии. Среди стартапов есть футбольные, баскетбольные, фитнес-решения, а также мультиспортивные платформы.

В рамках конференции проходит главная профессиональная премия в области спортивного маркетинга в России — MarSpo Awards. В этом году на участие в премии было подано более 270 заявок, но в шорт-лист вошли только 179 из них. В финал попали проекты от таких организаций, как Российский Футбольный Союз и Федерация хоккея России; хоккейные «Динамо», «Авангард», «СКА» и «Сибирь», футбольные «Локомотив» и «Динамо»; букмекерских компаний и рекламных агентств; спортивных сайты и многих других. Финалистам предстоит онлайн-защита своих проектов перед членами экспертного жюри, по итогам которой будут определены победители. Церемония награждения состоится вечером 26 мая в «Лужниках».