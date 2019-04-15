Уникальные кадры выступления Аллы Пугачевой в Лужниках. Вы наверняка такое не видели

Официальный Инстаграм спорткомплекса "Лужники" опубликовал видео, на котором содержатся кадры выступлений известной российской певицы Аллы Пугачевой на этой арене. В понедельник Пугачевой исполнилось 70 лет.
В частности, в ролике представлены кадры из ее выступлений 1985, 1988, 1997 и 2009 годов.
АЛЛА ПУГАЧЕВА В ЛУЖНИКАХ Сегодня Примадонна отмечает 70-летний юбилей!🎊✨🎉 Алла Борисовна Пугачева решила встретить 70-летие одновременно и скромно, и с размахом: практически отказалась от интервью, но встретится с преданными поклонниками в Государственном Кремлевском дворце. ▪️Ровно десять лет назад артистка, чей стиль и карьера представляли эталон для миллионов советских, а затем и российских женщин, объявила о прекращении концертной деятельности. ▫️Многие тысячи зрителей, которых в 2009 году вместил Дворец спорта "Лужники" на 60-летии примадонны, помнят, как она сказала: "Вы знаете, 60 лет для меня - всего лишь цифра. Душа у меня поет так, как и в восемнадцать, любится, как в тридцать, и хочется жить, как в сорок пять". ▪️Сегодня мы вспоминаем, как Алла Борисовна выступала в Лужниках: 1985 - "Алла Пугачева представляет..." 1988 - "Зимний вечер в Лужниках" 1997 - "Москва на все времена" на праздновании 850-летия Москвы (на видео) 2009 - "С Днём Рождения, Алла!" И это только часть из ее выступлений в спорткомплексе #лужники #пугачева #пугачевой70 #аллаборисовнапугачева