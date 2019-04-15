Уникальные кадры выступления Аллы Пугачевой в Лужниках. Вы наверняка такое не видели

Официальный Инстаграм спорткомплекса "Лужники" опубликовал видео, на котором содержатся кадры выступлений известной российской певицы Аллы Пугачевой на этой арене. В понедельник Пугачевой исполнилось 70 лет.

В частности, в ролике представлены кадры из ее выступлений 1985, 1988, 1997 и 2009 годов.