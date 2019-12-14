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Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

19:30
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Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев умер на 86-м году жизни.

— Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста, — говорится в сообщении армейцев в Twitter.

В чемпионатах СССР Беляев провел за ЦСКА 111 матчей и забил 52 гола, также выступал за «Авангард» из Коломны. В составе красно-синих стал обладателем Кубка СССР-1955, трижды выигрывал бронзовые медали чемпионата страны (1955, 1956, 1958). После завершения карьеры Беляев работал главным тренером и начальником команды ЦСКА.

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