Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев умер на 86-м году жизни.

— Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста, — говорится в сообщении армейцев в Twitter.

Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста pic.twitter.com/87JyBAQ3C8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 14, 2019

В чемпионатах СССР Беляев провел за ЦСКА 111 матчей и забил 52 гола, также выступал за «Авангард» из Коломны. В составе красно-синих стал обладателем Кубка СССР-1955, трижды выигрывал бронзовые медали чемпионата страны (1955, 1956, 1958). После завершения карьеры Беляев работал главным тренером и начальником команды ЦСКА.