«Талибан» запретит женщинам заниматься спортом
20:22
Женщины больше не смогут заниматься спортом в Афганистане, сообщает SBS News.
Заместитель главы комиссии «Талибана»* по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что афганские женщины, даже входящие в национальные сборные, не могут заниматься спортом, в том числе крикетом, популярным в стране.
Он подчеркнул, что согласно традициям шариата показываться с открытыми лицами и фигурами спортсменкам запрещено. Выступление мужчин в сборной по крикету также может быть под вопросом, поскольку по правилам должны быть собраны полные команды: как мужские, так и женские.
*Талибан — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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