Томас Бах поздравил Виталия Смирнова с юбилеем в МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах направил письмо Виталию Смирнову, который был избран членом МОК ровно 50 лет назад.

Впервые членом МОК Виталий Смирнов был избран в 1971 году на сессии в Люксембурге. Членом МОК он оставался 44 года, а с 2015 года занимает место почетного члена. Дольше Смирнова имеет стаж в МОК только король Константин из Греции — он был избран в 1963 году.

Но в отличие от Смирнова, греческий монарх перестал быть действующим членом МОК уже спустя 11 лет после избрания, и с 1974-го стал почетным членом.

— Когда я только делал свои первые шаги в МОК как представитель спортсменов, вы уже были одним из лидеров олимпийского движения, — написал Бах. — Чуть позже я имел честь работать с вами вместе в исполкоме МОК. Вы установили рекорд по длительности пребывания на посту вице-президента МОК. И как я ни старался, не смог этот рекорд побить.

Будучи членом МОК, председателем комиссий внутри МОК или почетным членом, вы всю свою деятельность в олимпийском движении оставались близки к главным его участникам — спортсменам. Вы также занимали высокие должности на национальном уровне: возглавляли олимпийский комитет России и были одним из руководителей оргкомитета Олимпиады-80 в Москве, а также исполняли функции министра спорта. Недавно за выдающиеся достижения вам был вручен «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, с чем я вас искренне поздравляю.

МОК всегда будет благодарен вам за все, что вы сделали для спорта за последние 50 лет. Вы всегда были и остаетесь великим лидером олимпийского движения.

— Я очень благодарен президенту МОК за такое трогательное поздравление, — заметил Смирнов. — 50 лет в МОК — срок, конечно, не малый. За это время олимпийское движение изменилось кардинально: появились новые виды спорта, новые технологии, мир в целом стал совсем другим. Сейчас это звучит забавно, но когда меня впервые избирали членом МОК в 1971 году, тогдашний президент МОК Эвери Брендейдж пошутил: мол, сегодня мы принимаем двух очень необычных членов. Эфиопа Иднекачу Тессему, у которого больше всех детей среди членов МОК, и Виталия Смирнова — первого русского, который говорит по-английски.

Жизнь меняется стремительно, но самое главное для МОК остается неизменным. Мы действительно, как написал Томас Бах, продолжаем стремиться ставить во главу угла.