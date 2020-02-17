В Берлине прошла церемония вручения престижной премии Laureus. Лучшей командой по итогам 2019 года стала сборная ЮАР по регби. Ей удалось обойти «Ливерпуль» (футбол), «Мерседес» («Формула-1»), сборную Испании (баскетбол), «Торонто» (баскетбол) и женскую сборная США (футбол).

Ранее стало известно, что американская гимнастка Симона Байлз названа спортсменкой года, а британский гонщик Льюис Хэмилтон и аргентинский футболист Лионель Месси поделили титул спортсмена года.

Сноубордистка Хлоя Ким выиграла награду «экстремальный спортсмен года» второй раз подряд.

В этом году вместо «момент года» была вручена награда «момент двадцатилетия». Ее получил капитан сборной Индии по крикету Сахин Тендулкар. В 2011 году ведомая Тендулкаром сборная Индии завоевала золото чемпионата мира впервые с 1983 года.

Легендарный баскетболист Дирк Новицки получил награду за карьерные достижения.

Полностью список наград выглядит следующим образом.

Команда года: сборная ЮАР по регби.

Спортсмен года: Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Формула-1») и Лионель Месси (Аргентина, футбол).

Спортсменка года: Симона Байлз (США, спортивная гимнастика).

Паралимпиец года: Оксана Мастерс (США, велоспорт и лыжи).

Прорыв года: Эган Берналь (Колумбия, велоспорт).

Награда за специальные достижения: Федерация баскетбола Испании.

Момент двадцатилетия: Сахин Тендулкар (Индия, крикет).

Экстремальный спортсмен года: Хлоя Ким (США, сноуборд).

Камбэк года: София Флерш (Германия, автоспорт).

За карьерные достижения: Дирк Новицки (Германия, баскетбол).