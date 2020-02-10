Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма «Лед 2»
Настоящий праздник для любителей кино и фигурного катания — не только в Лос-Анджелесе на вручении премии «Оскар», но и у нас в инстаграме!
Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма «Лед 2».
Условия конкурса просты:
— Быть подписанным на наш инстаграм;
— Отметить в комментариях аккаунт пользователя, с которым вы бы хотели сходить на фильм.
?Больше комментариев — больше шансов на победу! Итоги подведем в субботу, 15 февраля. Доставка призов будет осуществляться по территории России.
? Настоящий праздник для любителей кино и фигурного катания — не только в Лос-Анджелесе на вручении премии «Оскар», но и у нас в инстаграме! Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма #Лёд2 (@led2_film )! Условия конкурса просты: 1?? Быть подписанным на наш инстаграм 2?? Отметить в комментариях аккаунт пользователя, с которым вы бы хотели сходить на фильм ? Больше комментариев — больше шансов на победу! Итоги подведем в субботу, 15 февраля. Доставка призов будет осуществляться по территории России. Удачи!