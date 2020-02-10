Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма «Лед 2»

18:54

Настоящий праздник для любителей кино и фигурного катания — не только в Лос-Анджелесе на вручении премии «Оскар», но и у нас в инстаграме!

Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма «Лед 2».

Условия конкурса просты:

— Быть подписанным на наш инстаграм;

— Отметить в комментариях аккаунт пользователя, с которым вы бы хотели сходить на фильм.

?Больше комментариев — больше шансов на победу! Итоги подведем в субботу, 15 февраля. Доставка призов будет осуществляться по территории России.

? Настоящий праздник для любителей кино и фигурного катания — не только в Лос-Анджелесе на вручении премии «Оскар», но и у нас в инстаграме! Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма #Лёд2 (@led2_film )! Условия конкурса просты: 1?? Быть подписанным на наш инстаграм 2?? Отметить в комментариях аккаунт пользователя, с которым вы бы хотели сходить на фильм ? Больше комментариев — больше шансов на победу! Итоги подведем в субботу, 15 февраля. Доставка призов будет осуществляться по территории России. Удачи!

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир