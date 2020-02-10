Настоящий праздник для любителей кино и фигурного катания — не только в Лос-Анджелесе на вручении премии «Оскар», но и у нас в инстаграме!

Разыгрываем 3 сувенирных набора от создателей фильма «Лед 2».

Условия конкурса просты:

— Быть подписанным на наш инстаграм;

— Отметить в комментариях аккаунт пользователя, с которым вы бы хотели сходить на фильм.

?Больше комментариев — больше шансов на победу! Итоги подведем в субботу, 15 февраля. Доставка призов будет осуществляться по территории России.