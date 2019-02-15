Путин подтвердил, что белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что со следующего сезона белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в российских турнирах.
- Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами, - цитирует RNS Путина, обратившегося к Лукашенко.
Ранее данную информацию озвучил министр спорта РФ Павел Колобков.
Министерство спорта внесло предложение не считать белорусских атлетов за иностранцев в ноябре 2018 года.
Дополнительная информация
https://rns.online/society/Putin-rasskazal-o-snyatii-ogranichenii-s-belorusskih-futbolistov-v-RPL--2019-02-15/
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