Путин подтвердил, что белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что со следующего сезона белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в российских турнирах.

- Это то, о чем мы с вами говорили, вопрос, который мы ставили неоднократно. Они не будут считаться у нас легионерами, - цитирует RNS Путина, обратившегося к Лукашенко.

Ранее данную информацию озвучил министр спорта РФ Павел Колобков.

Министерство спорта внесло предложение не считать белорусских атлетов за иностранцев в ноябре 2018 года.