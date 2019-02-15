Белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России

Белорусские спортсмены со следующего сезона в России больше не будут считаться легионерами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра спорта РФ Павла Колобкова. Сегодня этот вопрос обсуждался на встрече президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

- Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан, - сказал Колобков. - В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие.