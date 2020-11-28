Песков допускает, что Путин сыграет в хоккей на Красной площади

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил проведение на Красной площади хоккейного матча с участием главы государства. Сегодня Песков принял участие в церемонии открытия ГУМ-катка.

— Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали, — приводит «РИА Новости» слова Пескова. — Но этого нельзя исключать. Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать.