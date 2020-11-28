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Песков допускает, что Путин сыграет в хоккей на Красной площади

20:21
Президент России Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Президент России Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил проведение на Красной площади хоккейного матча с участием главы государства. Сегодня Песков принял участие в церемонии открытия ГУМ-катка.

— Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали, — приводит «РИА Новости» слова Пескова. — Но этого нельзя исключать. Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201128/putin-1586773409.html

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