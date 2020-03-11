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Оперштаб: в России рекомендовано сократить число массовых спортивных мероприятий

20:15
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Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с эпидемией коронавируса рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий.

— Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, — приводит слова оперативного штаба ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/7951901

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