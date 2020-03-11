Оперштаб: в России рекомендовано сократить число массовых спортивных мероприятий

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с эпидемией коронавируса рекомендовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий.

— Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, — приводит слова оперативного штаба ТАСС.