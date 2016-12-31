Мутко надеется, что в 2017 году негатив вокруг российского спорта угаснет

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Также Мутко выразил надежду, что в наступающем году негатива вокруг российского спорта будет меньше.

– Хочется, чтобы в следующем году мы сделали все, чтобы негатив вокруг российского спорта уменьшался, – приводит ТАСС слова Мутко. – Конечно, сложно что-то противопоставить сегодняшним заявлениям, похожим на пропаганду, но в целом победы наших спортсменов, их достойные выступления, проведение Россией спортивных событий на самом высоком уровне и высокая оценка их участников – все это будет залогом того, что в наступающем году мы все-таки будем наслаждаться спортом, а не политизировать его, устраивая разборки между странами.

В российском спорте не больше допинга, чем в других странах. И сейчас, когда будут опубликованы отчеты по итогам этого года, вы увидите – количество положительных проб будет меньше, чем даже когда мы сами вели этот контроль. И покрывать допинг не в интересах нашего государства.

Мне хочется, чтобы наступающий год принес меньше разочарований. Чтобы те трагедии, что произошли в этому году, которыми 2016-й завершается, миновали всех, чтобы мы не теряли своих родных и близких. От всей души желаю всем здоровья, удачи и благополучия в семьях.