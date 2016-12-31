15:47 31 декабря 2016 | ХРОНИКА

Мутко надеется, что в 2017 году негатив вокруг российского спорта угаснет

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Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Также Мутко выразил надежду, что в наступающем году негатива вокруг российского спорта будет меньше.

Хочется, чтобы в следующем году мы сделали все, чтобы негатив вокруг российского спорта уменьшался, – приводит ТАСС слова Мутко. – Конечно, сложно что-то противопоставить сегодняшним заявлениям, похожим на пропаганду, но в целом победы наших спортсменов, их достойные выступления, проведение Россией спортивных событий на самом высоком уровне и высокая оценка их участников – все это будет залогом того, что в наступающем году мы все-таки будем наслаждаться спортом, а не политизировать его, устраивая разборки между странами.

В российском спорте не больше допинга, чем в других странах. И сейчас, когда будут опубликованы отчеты по итогам этого года, вы увидите – количество положительных проб будет меньше, чем даже когда мы сами вели этот контроль. И покрывать допинг не в интересах нашего государства.

Мне хочется, чтобы наступающий год принес меньше разочарований. Чтобы те трагедии, что произошли в этому году, которыми 2016-й завершается, миновали всех, чтобы мы не теряли своих родных и близких. От всей души желаю всем здоровья, удачи и благополучия в семьях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3919374

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КОММЕНТАРИИ (3)
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YurovTheBest

этот "профи" только надеяться и умеет

21:26 31 декабря 2016

честный человечишко

Негатив угаснет. Когда-нибудь. И это будет явно не благодаря Мутко, а вопреки...

19:22 31 декабря 2016

saiga

Негатив вокруг и внутри российского спорта возник и развился из-за дилетантского моториста, который при активном влиянии Власти пролез в спорт России и нанес столько вреда, что еще долгие годы вся страна будет это (наследство) расхлёбывать.

17:32 31 декабря 2016

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